不只雄女！高雄網紅一星期也惡搞雄中…乖學生變89 校方氣炸要求下架

記者洪正達／高雄報導

高雄吳姓網紅為了流量拿第一志願的雄女開玩笑，先是找了不明女子喬裝雄女學生，示範穿搭如何「乖乖牌變壞女生」已讓雄女學生不滿，校方也已提告吳男違反商標法，後來整起事件在網路上引起熱議後，網友們才發現早在一星期前也以同樣的手法惡搞雄中學生，目前校方已要求吳男將影片下架但不提告。

據了解，吳姓網紅3天前在IG上PO影片，內容為「改造雄女學生，你們給幾分！？」並找來路人假扮雄女學生，硬把「乖乖牌」改造為「壞壞女生」，還問該女是否有男友，只見該女回答自己喜歡「89」，後來便接受改造，影片出爐後，引起大批網友撻伐，甚至早在一星期前雄中也已受害。

廣告 廣告

從惡搞雄中的影片可以發現，吳姓網紅在雄中校門口表示要把乖學生改造成壞學生，還找來一名穿雄中制服的男子，表示要將對方改造成「89」，後來對方還大言不慚的說「我怕我爸媽會在網路上看到這支影片，畢竟我是我爸媽的驕傲」，緊接著就露出制服上的雄中校徽。

網友看完影片後，紛紛氣炸表示「真正的雄中生不會穿制服讓你遇到，再假就不像了」、「最好有雄中學生會在學校穿制服」、「同學記得繡學號」、「支持雄中提告」、「拜託不要拿這種笑話來糟蹋雄中好嗎」。

對此，雄中校方表示，爭議影片為校外人士未經高雄中學同意，即擅自冒用「雄中」名義拍攝，校方表示影片拍攝者並不理解雄中學生的多元自主性，僅呈現出拍攝者對雄中學生的刻板印象，難引發共鳴，本校學聯會已於第一時間要求撤文，本校亦已依法完成校安通報。



學校後續將向全校師生進行宣導，提醒留意外界訪問、邀拍等情形的潛在風險，提高自我保護意識，共同維護校譽。並再次強調，學校校徽及校名均屬高雄中學所有，如需引用，必須事前取得學校同意。

教育局也鄭重呼籲，校園是學生學習與成長的教育場域，社會大眾多關注學校師生在各領域的多元表現，且外界切勿再轉傳此類全然背離學校教育活動現況之影片。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

兒子在校欺負人！親媽竟教唆同居人「往死裡打」2人下場曝光

起底南部傳奇「鴨哥」如何從盜刷分子變洗錢大老…卻最怕小三跟人跑

月世界數十噸廢棄物「漏夜趕工」全部清除完畢！環保局憤怒了

高雄「載屍兜風」今相驗！兒女「與母許久未聯絡」現身殯儀館情緒無起伏

