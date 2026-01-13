不只集資一次就結束！嘖嘖併購Fandora 正式進軍IP經濟

[Newtalk新聞] 台灣群眾集資平台嘖嘖今（13）宣布，已於 2025 年底完成對 IP 商業化平台 Fandora Shop 的併購。此次併購，象徵嘖嘖正式將原創內容與 IP 經濟納入長期發展的核心戰略，併購後預計挹注平台資源與群眾集資的市場驗證能力，結合 Fandora 在粉絲經營、IP 商品化企劃與長線變現機制上的實務經驗，讓原創不只停留在一次性的集資成功，而能被持續支持、穩定經營，並形成可複製的商業化路徑；同時，未來也期待能逐步拓展與海外優質 IP 的合作可能，擴大台灣內容與 IP 產業的影響力。

嘖嘖攜手 Fandora 建構 IP 商業化完整版圖

隨著內容產業與創作者經濟蓬勃發展，創作者面臨的挑戰已從早期的「如何被看見」，轉向「如何穩定盈利」。長期以來，嘖嘖平台是台灣新創團隊與創作者驗證市場潛力、累積初始支持者的前哨站。透過此次併購，嘖嘖平台具爆發性的群眾集資能量，將與 Fandora 的長尾變現機制整合，正式補足 IP 商業化的關鍵拼圖。未來，創作者不再受限於單次專案的好成績，而是能構建出具備生命週期與商業價值的內容模式。

對 Fandora 而言，納入嘖嘖體系後，將可運用群眾集資的市場驗證機制，在商品正式量產前即以實際支持數據確認粉絲需求，降低試錯成本，並透過嘖嘖跨圈層的用戶結構，將 IP 從既有粉絲社群推向更廣泛的潛在支持者，讓原本以既有粉絲社群為核心的 IP 商業化模式，得以加速放大並更穩定地運作。

Fandora 攜手老高、咖波等頂流 IP

Fandora 近年從產品平台，轉型為橫跨內容企劃與粉絲經營的 IP 商業化夥伴，並透過多起實際案例驗證其變現能力。其中，與知名影音創作者「老高與小茉」的合作最具代表性。2019 年雙方首度推出聯名商品，即造成網站流量癱瘓，展現驚人的粉絲號召力；隨後更透過規劃「518 五歲抬頭節」等儀式感強烈的週期性企劃，搭配會員優先預購制度，成功將龐大流量轉化為穩定收益，並反向帶動頻道會員增長，建立起「內容、商品、會員」三位一體的正向循環。

這套成熟的商業模式，也深受亞洲頂尖原創 IP 與知名遊戲作品的信賴。目前 Fandora 合作陣容除涵蓋「好想兔」、「貓貓蟲咖波」、「ㄇㄚˊ幾兔」等台灣指標性原創角色外，亦包含百萬 YouTuber「微疼」，並與《魔物獵人》、《傳說對決》等大型遊戲 IP 展開深度合作，相關 IP 皆已累積高度辨識度與穩定的粉絲基礎。未來隨著嘖嘖平台的加入，雙方將進一步整合資源，從內容誕生、社群互動到長期經營，為創作者打造不依賴單一爆款、可持續成長的完整生態系。

雙方創辦人談併購：讓原創走向長期經營 台灣成為 IP 驗證市場

Fandora 共同創辦人陳勁宇（捲毛）表示：「Fandora 一直希望做的是協助 IP 建立能長期經營的商業模式，隨著和嘖嘖完成併購，並挹注平台資源，除了持續支持台灣原創內容，也讓我們有機會結合群眾集資的市場驗證能力，與日本、韓國，甚至歐美的頂尖 IP，展開更早期、更深入的合作。」陳勁宇強調，未來不論是動漫、電玩或藝人偶像，台灣市場都有機會以更接近源頭的方式，第一時間接觸到授權清楚、品質穩定的正版產品與企劃內容。

嘖嘖平台共同創辦人徐震表示，這幾年觀察到原創內容與 IP 在群眾集資市場其實不缺熱度，缺的是能夠被長期經營的商業化路徑，隨著完成對 Fandora 的併購，嘖嘖也補齊了粉絲經濟與 IP 商品化的實戰能力。徐震強調：「我們期待嘖嘖不僅是創作者的後盾，更能進一步成為連結國際 IP 與台灣市場的重要樞紐，讓更多具備潛力的角色與內容，能在這裡發展出穩定且具規模的成績。」

嘖嘖與 Fandora 將持續以台灣為基地，發揮社群能量與數據優勢，協助 IP 突破單點爆紅的限制，轉化為具備國際競爭力的長線商業模型。

