不只霸凌！「那對夫妻」女兒疑遭語言性騷 Kim心碎千字發聲

那對夫妻Nico（左）、Kim（右）。（圖／翻攝自那對夫妻Nico&Kim臉書）





網紅Nico（品筠）、Kim（京燁）經營著「那對夫妻」頻道，並育有一對兒女，且以分享溫馨的家庭日常走紅。先前Kim曾在昨（3）日下午透露女兒妮妮疑似遭到校園霸凌，並直言「老爸真的要出手了」。不過，Kim在同日晚間再次發布長文說明，表示女兒在校園內，受到同學在言語上的性騷擾，讓她感到相當不舒服。對此，Kim表示，目前已向學校、老師以及受影響的學生家長取得聯繫，希望能停止惡性循環。

Kim在臉書粉專「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」發布長文指出，妮妮曾詢問班上同學所談論的內容，聽完她所講述的細節後，Kim瞬間感到不對勁，因為他們所講述的都是有關「描述身體器官」、「嘲笑女性身體」的事情，讓Kim覺得「聽完整個人三觀爆炸」。

妮妮表示，這件事不僅令她不舒服，連帶也有幾位同學受到影響。事件曝光後，Kim也隨即通知老師，希望老師能通知所有家長，讓家長導正自己的孩子，才是最快速、和平的結束方法，而校方在後續也有做出階段性處理。

沒想到在事件看似有改善的情況下，卻又迎來一場惡夢的開始。那些同學不僅變本加厲，甚至還會以不舒服的口氣告訴被害者，表示「到底是誰告狀？」、「為什麼你們要去講？」、「不要在那邊裝傻」，還會朝她們大吼大叫，然後這些同學更還出現「明確的成人暗示」及「涉及性騷擾的言語」，有些孩子被罵得不知所措、不敢承認，甚至有人在學校直接崩潰，回家後再次大哭。

令Kim感到痛心的是，在通知老師之後，有些孩子不但沒有停下來，反而變本加厲，開始集體針對那些願意反應問題的人。Kim表示，他很堅持的一點就是「第一時間一定要通知家長」，因為只有家長能真正導正自己的孩子，Kim也強調，這不是為了懲罰誰，而是再這麼放任孩子，讓他們把傷害當成玩笑，那麼這將會是永無止盡的惡性循環。

不過，讓Kim感到欣慰的是，妮妮在整起事件裡，並沒有感到恐懼與退縮，而是堅持著信念，「爸爸媽媽教我的，如果是對的事情，我不要怕」，也沒有因為害怕孤單就閉嘴。Kim也提醒所有家長，有些孩子在這個年紀，他們不一定會承認自己做了什麼，甚至也不曉得自己的一句玩笑，會深深傷害到別人，但是每個孩子都值得擁有機會，但前提是要承認錯誤，才能停止一切傷害。

