不只鞋商賣軍火 他疑同址公司「得標御用禮品」：有貓膩

台南市東區青年路上的運動用品店負責人轉投資軍火生意，引起外界好奇。（資料照／郭良傑攝）

國民黨桃園市議員凌濤13日再度爆料指出，一家原本販鞋鞋為主的「大石」公司，短短時間內大跳行轉做軍火生意，金額上看2億元。同址的「喬尼」公司過去僅承攬台南市消費合作社相關標案，1月13日竟成功標得「總統府鞋類禮品採購案」，賴清德是否真的毫不知情？

凌濤14日在《新聞大白話》節目直呼，41天就標到2億的大案，這根本是台南軍火集團的經濟奇蹟！為什麼這些「緊急」加入軍工產業的人，可以在短期間內標到，而且通通在台南？有這麼巧的嗎？這案子所揭露的大石的董監事，不只是這個家族，「賴清德你也很熟啊？」

凌濤指出，第二，以前大石董監事裡的前監察人，而且現在也跟大石登記在同一個地址上面的喬尼公司，今年才標到總統府的鞋品禮物標案！如果是行政院的各部會也就算了，總統府要送禮品，指定你這一家？御用的，難道沒有很熟嗎？

凌濤質疑，喬尼這家公司以前是標台南市的消費合作社的制服跟鞋子，現在竟然在賴清德上任之後，可以標總統府的禮品？

凌濤強調，從福麥到大石、喬尼，時間點通通落在賴清德當選總統之後，這沒有貓膩？相關質疑哪裡誇大、哪裡不實？

