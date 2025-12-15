不只韓國入境卡標示「CHINA（TAIWAN）」？媒體人大酸青鳥：別去這些國家旅遊

台灣與韓國往來日益密切，但近期外交部陸續接獲民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣列顯示為CHINA（TAIWAN），引發國內不少討論，更有綠營支持者喊話要抵制去韓國旅遊，外交部也罕見說重話「要全面檢視對韓關係」。對此，媒體人「文翔政論」在臉書發文表示，並非只有韓國用CHINA （TAIWAN），若愛國青鳥這一欄填不下去，可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。

廣告 廣告

​南韓電子入境卡系統，將我國列為「中國（台灣）」持續引發討論。今（2025）年前9個月，國人到南韓旅遊有136萬多人次；南韓旅客來台則是69萬多人次。台韓貿易逆差去（2024）年高達229億美元，雙方往來密切。外交部撂狠話，將重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案。不少綠營支持者也在網路上大酸要用「漢城」來稱「首爾」，甚至揚言抵制赴韓旅遊。

對此，「文翔政論」表示，最近韓國把台灣標示成CHINA （TAIWAN），我們的外交部突然變成戰狼外交部，說要全面檢視對韓關係，以為人家會緊張，結果給韓國人碰了個軟釘子，人家根本不甩你，現在開始有側翼起鬨說要改以「漢城」來稱「首爾」。

「文翔政論」指出，外交部這麼勇猛，給外交部工作人員加個班好了，越南簽證申請表也顯示CHINA （TAIWAN），不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，外交部要檢視與多少國家的關係呢？

「文翔政論」強調，南韓至少還用PR來區分，如果中華民國是中國的話，這件事簡單就結束了，其他國家乾脆不區分又要怎麼辦？大家都知道台灣外交處境艱難，國際現實如此，一直以來跟很多國家都是非官方關係，外交部現在不知道哪來的底氣這麼嗆，連友好國家都要雞蛋裡面挑鋼筋，逼人家政治選邊，要人家做艱難選擇，愛國青鳥這一欄填不下去可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。​

更多風傳媒報導

