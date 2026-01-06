不只顧保暖 醫曝「一關鍵」冬季骨折發生機率飆高20%！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

冬天老人家除了保暖，更得防跌，全因冬季骨折發生機率竟高20%！振興醫院神經外科主治醫師鐘子超提醒，根據統計，台灣每年1至3月的髖部骨折發生率為全年最高，並較夏季高出20%，日照不足是關鍵，尤其對骨質疏鬆症患者而言，一旦發生骨折，可能導致長期臥床，進而增加失能與併發症的風險。

骨折影響大，根據中華民國骨質疏鬆症學會統計資料顯示，老年人髖關節骨折後一年，約有十分之一比例仍臥床，僅約半數患者能恢復至骨折前的功能狀態。

鐘子超解釋，由於維生素D是提升骨密度的關鍵，而人體維生素D的來源，80%來自陽光，冬季氣候溼冷，日照時間較短，導致維生素D攝取不足，進而影響骨骼的健康，此時若發生跌倒，便容易引發骨折。

另外，國健署資料指出，台灣65歲以上民眾當中，約每7人就有1人罹患骨質疏鬆症，女性比例更高於男性，且隨年齡增長而增加。

鐘子超說，台灣於2025年底已邁入超高齡社會，65歲以上人口將超過450萬人，骨質疏鬆症已成為不容忽視的重大公共衛生議題。骨質疏鬆症在早期通常是沒有明顯症狀，有些中高齡患者可能僅出現身高變矮、駝背等外觀的改變，容易被忽略。然而，一旦跌倒或彎腰搬重物，就可能引發骨折，骨折所造成的疼痛、臥床與失能，會大幅影響生活品質與自理能力。

僅靠補鈣仍不足！鐘子超指出，許多民眾為了預防骨質疏鬆會積極補充鈣質，但應搭配維生素D的攝取、適度的運動及良好的生活習慣，才能有效維持骨骼健康。特別是停經後的女性與70歲以上男性，即使沒有症狀，也建議應定期接受骨密度檢查，以掌握骨骼狀況。除了定期檢查，平時也要留意身體變化，若出現不明原因的下背痛、腰痠背痛，或在兩年內身高縮短2公分，就應提高警覺，及早就醫，選擇最適合的治療方式。

鐘子超強調，骨質疏鬆是老化過程的一部分，維持骨骼健康應「越早越好」，從年輕時就開始補充足夠的鈣質與維生素D，並養成規律運動及良好生活習慣，才能為未來打下穩固的骨本基礎，別等到骨折才開始重視骨骼健康。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels、圖卡振興醫院提供

