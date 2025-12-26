不只飲食！家庭背景、近視也與幼童肥胖有關

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

臺北市立聯合醫院針對設籍臺北市的學齡前兒童進行長期追蹤研究發現，家庭經濟條件與幼童肥胖風險密切相關。研究顯示，來自低收入戶家庭的兒童，其過重或肥胖風險比一般家庭兒童高出44%，顯示弱勢家庭幼童健康仍面臨不小挑戰。

該研究題為〈家庭收入對於學齡前兒童肥胖風險之長期影響〉，研究成果已於2024年刊登在國際期刊《BMC公共衛生》（BMC Public Health）。臺北市立聯合醫院自2009年至2018年間，長期追蹤7,410名七歲以下設籍臺北市的學齡前兒童，結果發現，雖然整體學齡前兒童過重與肥胖比例呈現下降趨勢，但仍有1,782名兒童被歸類為過重或肥胖。

廣告 廣告

研究分析指出，低收入家庭兒童較容易面臨肥胖問題，可能與多項生活因素有關，包括健康飲食選擇受限、家庭共同用餐時間不足、運動與戶外活動機會較少、作息不規律，以及家長因工作與經濟壓力導致時間與資源有限，影響健康管理與醫療照護。

此外，研究也發現，配戴眼鏡的兒童，其過重或肥胖風險比未配戴眼鏡的兒童高出21%。不過，這項關聯主要出現在非低收入家庭中。研究團隊推測，非低收入家庭兒童較容易接觸手機、平板或電玩等3C產品，導致近距離用眼時間增加、戶外活動時間減少，進而提高肥胖風險。

在家庭結構方面，研究指出，外籍配偶家庭中，若為外籍母親所生的子女，其學齡前肥胖風險比其他兒童高出51%。臺北市立聯合醫院研究團隊指出，無論是低收入家庭，或母親為外籍人士的家庭，兒童肥胖風險皆明顯偏高。

臺北市立聯合醫院小兒科主治醫師王培瑋分析，臺灣跨國婚姻家庭多半具有較低的社會經濟地位，部分外籍母親在教育程度、語言溝通與生活適應上面臨挑戰，可能影響對兒童健康與生活習慣的管理。

王培瑋也提醒，兒童健康不應只聚焦單一問題，近視與肥胖可能彼此相關，亟需更全面的健康管理策略。他呼籲政府與社會共同關注弱勢族群，強化對低收入戶、近視兒童與外籍家庭的健康支持，包括擴大健康飲食補助、增加社區運動與戶外活動空間、提升家長與孩童的健康教育，以及提供更完善的兒童健康與視力篩檢，為每位孩子打造更健康的成長環境。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·戴角膜塑型片就不會近視？眼科醫揭真相 5大事實你一定要知道

·為何眼科醫師都戴眼鏡，不做近視雷射？醫大實話曝「3大真正考量」 一般人也該注意