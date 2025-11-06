不只飲食、運動！研究：「常做1事」失智風險少39％ 大腦更靈光

記者鄭玉如／台北報導

研究指出，常聽音樂可讓大腦更靈光，失智風險降39%；若還會演奏樂器，防護效果更佳。（示意圖／PIXABAY）

若想預防失智，除了均衡飲食、多運動外，常聽音樂也能讓大腦更靈光。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，音樂不只療癒心靈，也能「鍛鍊大腦」，研究發現，常聽音樂的老人罹患失智症的風險，降低幅度高達39%，演奏樂器者的失智風險也下降35%。

黃軒在臉書粉專提到，澳洲蒙納士大學一份報告，追蹤超過1萬名、70歲以上的老年人，發現音樂能啟動腦中多個區域，如記憶、語言、情緒、運動協調，研究指出，比起偶爾聽音樂的人，長期聆聽者的失智風險少39%、認知風險少17％。

演奏樂器者的失智風險則下降35%，同時聽又演奏的人，效果更明顯，失智風險減少33%、認知障礙下降22%，甚至是情景記憶力（記得生活細節的能力）與整體認知分數都更高，因為演奏音樂不只是聽，更是一種「全腦活動」，如眼睛看譜、手指動作等。

黃軒強調，世衛組織估計，全球約5700萬人罹患失智症，醫學界至今仍找不到根治的方法，該研究顯示，或許預防失智的起點不是藥物，而是一首歌，另外，音樂的防護力在受過高等教育者中更顯著，也許是因他們的大腦早已習慣學習與思考，當音樂進入後，神經連線更容易被激活。

