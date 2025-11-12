不只飲食、運動！「1習慣」防心肌梗塞 糖尿病風險降14%

記者鄭玉如／台北報導

刷牙不只防蛀牙！研究發現，口腔細菌恐入侵血管、誘發發炎，提高心肌梗塞風險。（示意圖／PIXABAY）

刷牙不只是清潔口腔，還能護心、穩血糖。胸腔暨重症醫師黃軒提到，研究發現，65%的動脈斑塊樣本含有細菌DNA，其中42%來自口腔鏈球菌，牙周出血或發炎時，這些細菌會趁機潛入血液，黏附在血管內壁上，並釋放發炎分子，增加心肌梗塞、糖尿病的風險。

黃軒在臉書粉專指出，過去常將心臟病歸咎於膽固醇與生活習慣，卻忽略細菌在牙齒的角色。芬蘭坦佩雷大學的研究團隊分析超過200份動脈斑塊樣本，發現65%的斑塊中檢測到細菌DNA，其中42%來自口腔鏈球菌，這些細菌平時待在牙齦縫裡，一旦牙周出血或發炎，便趁機潛入血液，黏附在血管內壁。

廣告 廣告

黃軒提到，這些細菌還會形成「生物膜」，不易被免疫系統察覺，慢慢釋放發炎分子，侵蝕血管壁。當壓力、感冒、免疫力下降時，它們就會「甦醒」引爆局部發炎，使動脈斑塊破裂、血栓生成，造成心肌梗塞。研究更指出，這些細菌會啟動TLR2受體信號通路，誘發免疫過度反應，是動脈硬化惡化的重要推手。

黃軒提醒，多項觀察研究指出，刷牙頻率過低（每天1次或更少）與心血管事件風險上升有關。日本一項超過7萬人的研究顯示，不常刷牙的人腦中風的風險增22％，若是冠心病患者又不愛刷牙，其重大心血管事件風險增加70%，多項大型研究也顯示，每天刷牙三次的人，心血管疾病風險顯著降低，下降幅度約10至15%。

另外，南韓2023年發表於《Diabetes Care》的全國性世代研究顯示，刷牙頻率提升，可減少口腔鏈球菌等致病菌進入血流，降低動脈斑塊細菌DNA檢出率，減緩發炎反應，該機制在年輕族群效果更顯著。整體而言，口腔衛生習慣的改善對糖尿病預防，在不同年齡層都有益處，但年齡越輕，效果越明顯。

而刷牙頻率與糖尿病間的連結，可能源於全身慢性炎症，口腔細菌會進入血液，影響胰島素敏感性、促進發炎激素上升，使血糖代謝失衡。總言之，每天刷牙3次的人，罹患糖尿病的風險顯著降低， 若是51歲以下的人，糖尿病風險降14%，52歲以上的糖尿病風險降7%。

更多三立新聞網報導

小一男童「生殖器變大」！不是性早熟 檢查驚「腦長腫瘤」

流浪貓每晚現身陪散步！大雨夜仍準時赴約 她見感動一幕秒收編

吃芬普尼毒雞蛋恐傷肝、腎？醫揭密：「3類人」是高危險群

10年口臭被妻嫌！人夫突心臟痛住院 檢查驚「牙周細菌跑進去」

