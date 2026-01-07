不只香蕉猛賺6位數！華邦電「慘跌又飆破百元」她嘆：險家庭失和

娛樂中心／綜合報導

台股近日強勢站上3萬大關，記憶體大廠華邦電股價同步飆升，6日突破百元，創下歷史新高，藝人香蕉（王俊傑）自爆獲利6位數。前主播劉芯彤則分享，這檔股票曾險些造成她「家庭失和」；如今多年過去，才驚覺老公當初其實是在「放長線釣大魚」，而真正的「反指標」竟是自己，無奈自嘲「我才是那頭豬」。

劉芯彤分享老公投資經驗。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

劉芯彤透露老公多年前沉溺股海，經常「有錢就亂買、看到就下單」，並以每股33.9元買進多張華邦電股票。豈料該股票一路下探，最低甚至跌到13.2元，讓她忍不住苦勸「你不要再亂買股票了啦！每次都亂買，然後套牢一大堆」。如今華邦電飆破百元，她表示老公相當有遠見，「他那種看似亂買的操作，其實根本是放長線釣大魚。」

華邦電一路飆漲，正式突破百元大關。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）

更巧的是，就在劉芯彤心想「我再也不能唸他」時，自己手中的兩檔股票卻在賣出後雙雙漲停。貼文曝光後，釣出不少網友分享親身經歷「我同學在華邦電上班，17.X元的時候打給他，他說不建議買，結果一路漲」、「華邦電22元的時候，我賣掉20張，南亞科55元我賣掉10張，這樣有沒有安慰到你」，引發熱烈討論。

