不只馬克宏會！日防相小泉與澳防長一同慢跑

▲日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在防衛省內一同慢跑。（圖／小泉進次郎Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 法國總統馬克宏日前訪問中國，清晨在成都慢跑引發議論；日本防衛大臣小泉進次郎和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）7日在東京會晤，正值中日關係緊張期間，雙方達成共識並簽訂合約，預計明年將為澳洲海軍引進日本海上自衛隊最上級護衛艦。有趣的是，小泉進次郎與馬勒斯也一同在防衛省內慢跑。

根據共同社與讀賣新聞等媒體報導，中國殲-15戰機6日在沖繩東南方公海上空以間歇性雷達照射日本F-15戰機，小泉進次郎批評中國的行動嚴重影響飛行安全，既危險且不必要，馬勒斯也強調，澳洲與日本間決戰再一起，認為兩國目前的戰略一致性已達到歷史從未有過的高度，並提到澳洲也曾受到中國人民解放軍的困擾。

馬勒斯7日在東京防衛省舉行會晤，兩位部長確認，雙方正在推進一項合約的簽訂工作，該合約將在本財政年度至明年3月結束前完成，旨在為澳洲海軍引進日本海上自衛隊最上級護衛艦的升級版。

小泉進次郎7日與馬勒斯會談後，在防衛省的用地內一起跑步。小泉就任以來致力於資訊發佈，此次以向日本國內以及國際展示共同跑步揮灑汗水的方式彰顯牢固的關係。

小泉在會談後的聯合記者會上針對雙方為何一起跑步回答，「我想把並肩奔跑的姿態，強有力地傳達給世界」。馬勒斯在會談中透露，在小泉就任防衛相之前也曾一起跑步，從那以後，兩人作為最好的朋友相互關注，強調了兩人的友情緊密。

小泉進次郎也在社群平台X上表示，我和馬勒斯部長從初次見面起，就有一起在皇居周圍跑步的情誼，因此這次也和自衛隊的各位一起輕鬆地跑了一段路。這是一個日澳肩並肩、一同揮灑汗水，展現出堅決守護印太地區和平與繁榮決心的機會。也向所有一同跑步的中央快速反應部隊的各位表示感謝。

