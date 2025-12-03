不只馬郁雯競選看板掛按摩店！藍青年點名1人砲轟

民進黨市議員擬參選人馬郁雯的競選看板遭爆掛在涉黃的按摩店上，即便其已將看板下架處理，仍引發不少人討論。曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛也點名另位民進黨另一位擬參選人郭凡，將競選看板跟色情按摩店合掛，並稱該間店今年初才被查獲進行全套性交易，紅到上新聞，難道郭凡都不知道？

針對馬郁雯被發現競選看板跟知名色情按摩店合掛看板，滿志剛今（2）日在臉書指出，瞎的還不只馬一人，並點名郭凡的競選看板竟跟色情按摩店合掛，位置就在路過八德路四段、饒河街夜市前。而這間養生館「花名在外」，今年初才被查獲進行全套性交易，還曾經因為網路論壇熱議，紅到上新聞，難道郭凡都不知道？

廣告 廣告

滿志剛認為，要張羅一面看板很不容易，此外，能覆蓋掛在店家招牌上方，更是一定要店家點頭甚至要有交情，所以郭凡此舉等於是昭告鄉親，與全套色情按摩店關係匪淺？

滿志剛諷刺表示，馬郁雯、郭凡都跟色情按摩合掛看板，難道真的就這麼巧，只是兩個個案？還是其中有什麼看不見的連結，滿呼籲兩人應該出來說明。

針對看板掛按摩店一事，馬郁雯向《知新聞》澄清，該看板點位於地方熱心人士輾轉介紹，製作、掛設過程一切合法，並不認識店家，對於店家生意為何也不清楚；馬強調，為避免爭議，已將該看板下架。

【看原文連結】