不只馬郁雯！ 民進黨松信區議員擬參選人也在色情按摩店掛看板

民進黨中正萬華區市議員擬參選人馬郁雯遭爆競選看板掛在涉黃按摩店，引發輿論關注。台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（3）日加碼踢爆，民進黨松信區議員擬參選人郭凡的競選看板同樣與色情按摩店合掛，質疑兩起事件是否只是巧合，並要求兩人出面說明。

滿志剛在臉書指出，馬郁雯被發現競選看板與知名色情按摩店合掛，但「瞎的還不只馬一人」。他點名郭凡的競選看板也跟色情按摩店合掛，位置就在八德路四段、饒河街夜市前。滿志剛表示，這間養生館「花名在外」，今年初才被查獲進行全套性交易，還曾經因為網路論壇熱議而紅到上新聞，質疑郭凡難道都不知道。

廣告 廣告

滿志剛表示，身為擬參選人要張羅一面看板很不容易，能覆蓋掛在店家招牌上方，更是一定要店家點頭甚至要有交情。他質疑郭凡此舉等於是昭告鄉親，與全套色情按摩店關係匪淺，並諷刺這可比賭魔陳金城跟巴拿馬總統有點交情還要拉風。

郭凡競選看板也與色情按摩店合掛。（圖／滿志剛臉書）

滿志剛強調，從馬郁雯到郭凡，都跟色情按摩合掛看板，質疑真的就這麼巧只是兩個個案，還是其中有什麼看不見的連結，呼籲馬郁雯、郭凡應該出來說明。

針對看板掛按摩店一事，馬郁雯今早向媒體澄清說明，該看板點位於地方熱心人士輾轉介紹，製作、掛設過程一切合法，並不認識店家，對於店家生意為何也不清楚。馬郁雯強調，為避免爭議，已將該看板下架。

延伸閱讀

游智彬帶衛生紙酸「綠執政烙賽」 王世堅嗆放馬過來：生死狀簽一簽

賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

快訊/賴清德最新人事命令！ 綠委李坤城回任中央黨部發言人