不只馬郁雯！「這人」競選看版也掛按摩店

▲前媒體人馬郁雯遭爆，競選看板被掛在一家涉事黃的按摩店上。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 日前宣布爭取民進黨提名，投入2026台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰的前媒體人馬郁雯遭爆，競選看板被掛在一家涉事黃的按摩店上，雖已撤下，仍掀起熱議。台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（3）日踢爆，民進黨另一位擬參選人郭凡的競選看板，也和今年初才被查獲進行全套性交易的按摩店合掛，「馬郁雯、郭凡都跟色情按摩合掛看板，難道真的就這麼巧，只是兩個個案？」

▲台北市議員參選人郭凡。（圖／劉祐龍攝）

滿志剛今（3）日在臉書爆料，瞎的還不只馬郁雯一人，郭凡的競選看板竟跟色情按摩店合掛，位置就在路過八德路四段、饒河街夜市前，這間養生館「花名在外」，今年初才被查獲進行全套性交易，還曾經因為網路論壇熱議，紅到上新聞，難道郭凡都不知道？

滿志剛狠酸，要張羅一面看板很不容易，還要能覆蓋掛在店家招牌上方，一定要店家點頭，甚至要有交情，「所以郭凡等於昭告鄉親，我跟全套色情按摩店關係匪淺，這可比賭魔陳金城跟巴拿馬總統有點交情，還要拉風！」

滿志剛質疑，馬郁雯、郭凡都跟色情按摩合掛看板，難道真的就這麼巧，只是兩個個案？還是其中有什麼看不見的連結？呼籲兩人出來說明。

馬郁雯澄清：不認識店家、已下架看板

針對爭議，馬郁雯回應表示，該看板點位由地方熱心人士輾轉介紹，製作、掛設過程一切合法；馬強調，自己並不認識店家，對於店家生意為何也並不清楚，為避免爭議，已經將看板下架。

