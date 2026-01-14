不只騙外國也唬爛台灣？她曝中國大外宣「真相」

即時中心／張英傑報導



自2009年起，中國推動所謂「大外宣」計畫，透過控制海外華文媒體、建立社交帳號、招募網紅、購買台灣臉書粉絲專頁等手段，意圖影響台灣輿論。對此，財經網美胡采蘋昨（13）日晚間在社群平台直言，請立法院馬上通過台灣國防預算，來治療所謂的「大外宣中毒症」。

胡采蘋舉例，中國大外宣的洗腦受害者非常多，目前最大的受害者可能是馬杜洛（Nicolás Maduro），因為就是在他的任內，對中軍購大幅超越了對俄羅斯軍購，引進號稱「隱身殺手」的JY-27米波雷達，「但米波雷達的問題其實很大，它可能知道前面有戰機，但沒辦法定位到戰機在哪個具體位置」。



胡采蘋進一步說，去（2025）年8月開始，美軍海上包圍委內瑞拉，卻一直沒有出手，中國網路上各種軍事帳號、自媒體把JY-27吹上天，認為就是因為JY-27太強，美軍即使有隱形戰機也不敢飛過來。隨便去中國網站查，大概有幾百萬條這種貼文。



不過，她吐槽說，JY-27在去年以色列空襲伊朗，第一波精準斬首伊朗革命衛隊高層的時候，也沒有發揮作用，一個月後美軍B-2轟炸機長驅直入炸掉伊朗核基地的時候，從飛進領空、炸掉核設施、飛出領空，全程都沒有遭到任何砲火。



接著，胡采蘋說，事實上，JY-27在2019年已經在敘利亞被炸掉過，目前大外宣受害者已經累積了敘利亞、伊朗、委內瑞拉等國。



她表示，看了太多洗腦內容，花大錢買了大外宣武器系統的國家，因為國防被毀，要重新添置武器，加上美軍在海上追緝灰色油輪，這些國家紛紛財政崩潰，「因此伊朗才撐不住了」。



最後，為了戳破中國「大外宣」一貫謊言，她說，「請立法院即刻治療大外宣中毒症，請馬上通過台灣國防預算，台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家，請該治病的大外宣中毒患者趕快治病，感恩」。

