不只騙錢還騙感情？小心落入圈套！ 網友熱議8大「詐騙手法」公開





【NOW健康 陳如頤／台北報導】近年詐騙手法不斷翻新，從傳統電話延燒至投資、購物及網路交友等新型態，詐騙情境已深度滲透日常生活。當犯罪手段不再侷限於陌生來電，而是巧妙隱身於社群互動與網路交易場景中，其真偽難辨的特性使民眾防線大幅下降，稍有疏忽便極易落入陷阱。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「詐騙手法」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大詐騙手法有哪些。

廣告 廣告





▲網友熱議8大詐騙手法。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）



「穩賺不賠」全是假！ 網友熱議投資詐騙話術



觀察近1年網友針對「詐騙方式」的相關話題討論，可以發現「假投資詐騙」為最受熱議的詐騙手法。詐騙集團常透過社群與通訊軟體建立投資群組，先在群組內分享投資秘訣與操作心得，營造友善、互助的交流氛圍，並刻意讓部分民眾在加入初期成功提領小額報酬，藉此降低戒心。



當民眾持續投入資金後，詐騙集團則會以「交易異常」、「帳戶需補繳保證金」等話術為由，要求受害者交出更多費用，最終捲款消失。



討論區便有網友以自身遭詐騙經驗發文警示「越是看起來『穩賺不賠』的事情，越需要冷靜地多層思考」，並點出「看清背後的動機、拆解話術的邏輯、辨別真假，才是真正的投資第一課」。



「網購詐騙」討論聲量位居第二 以幽靈包裹與貨到付款為主



討論聲量位居第二的則是「網購詐騙」。觀察網友討論發現，其中最常見的手法以幽靈包裹與貨到付款為主，透過民眾熟悉的取貨、付款流程降低消費者警覺；同時，詐騙集團也會仿冒超商、物流與客服角色，讓民眾難以及時辨識真偽。



對此，在超商工作的網友即分享，「配編如果是開頭73N或是73M的，都一定是詐騙」，也有曾收過詐騙取貨簡訊的民眾提醒「如果收到不明簡訊、或是你根本沒買東西卻有取貨通知，一定要確認清楚再付款！」。



AI變聲與盜圖演很大網友熱議「感情詐騙」四大疑點



此外，「交友與感情詐騙」也是備受網友熱議的詐騙手法之一，詐騙集團會利用AI變聲、盜用他人照片與精心打造的專情人物設定的方式，讓人誤以為對方真心渴望建立長期且穩定的關係，進而卸下心防。



有受害民眾發文寫道自己被感情詐騙騙走四百萬，「滿懷期待會有美好的未來，才發現原來他所有的消費跟付出都是盜刷我的信用卡……每一句話每一個行為都不是真心，是奔著我的錢來的。」



貼文也引發其他網友留言表示「難以想像到底怎樣的說詞跟聊天技巧會讓優秀的原po跟身邊的人都分辨不出來」，更有人點評「戀愛腦的盲目，讓你一直沒有及時止損。」



除了分享受騙經驗，也有網友發文請益如何識別交友詐騙，其中「IG貼文沒有任何人留言互動」、「聊沒多久就告白，再來就是談到投資、任何理由的談到錢」皆為民眾指出的關鍵疑點，用「以圖搜圖」方式確認對方是否盜用他人照片，也是不少人建議的方法之一。



假職缺、假檢警防不勝防！ 網友熱議求職與公家機關詐騙



而受到網友高度討論的詐騙手法還包含發布假職缺的「求職詐騙」，以及假扮成假檢調、假警察的「假冒公家機關詐騙」或利用好心人的善意「假慈善與募款詐騙」等等。



整體而言，詐騙手法層出不窮，與其死記各種詐騙類型，不如在涉及金錢、個資或關係承諾時，多一步查證、慢一步行動，才能有效降低落入詐騙陷阱的風險！



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸膠原蛋白怎麼補？醫揭口服與注射型差異 教你找對方法

▸減重不是「少吃多動」就好 中醫提「校正體質」新觀念