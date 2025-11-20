不只高市…她昔被酸「像車力巨人」怒提告！法官看PTT判罰

娛樂中心／周希雯報導

日本首相高市早苗挺台態度鮮明，日前再度確立「台灣有事就是日本有事」立場，直接觸動中共敏感神經，瘋狂加強反日力道；我國前副總統洪秀柱也與中國同調開罵，其乾女兒、國民黨前中央委員黎子瑜，甚至譏笑高市早苗長得像「車力巨人」，言論引發台人砲轟。不過早在黎子瑜前，就曾有大學生在網路酸某位女性像車力巨人，結果直接被告到法院，最終法官根據PTT評價認定構成「公然侮辱罪」，判罰1萬2000元。

據悉，車力巨人為日本動漫《進擊的巨人》知名角色，擁有快速行動力和絕佳耐力，是九大智慧巨人之一；雖然解除巨人狀態後是可愛正妹「皮克」，不過宛如馬臉的尖長下巴仍與大眾審美有落差。然而，黎子瑜近期卻以此拿來與高市早苗對比，揶揄「她真的跟進擊的巨人那個好像」，還酸「你說她是不是也愛嘴秋？」結果留言區大翻車，不僅被網友們噴爆，「自己美顏開成那樣還對別人容貌羞辱」，還被挖出洪秀柱乾女兒的身分，「想說誰講話這麼低級，看了一下，喔洪秀柱的女兒啊，那很正常了。」

黎子瑜（左）是洪秀柱（右）乾女兒，近期被發現出言揶揄高市早苗。。（圖／翻攝「akina_li」Threads）

黎子瑜（左）是洪秀柱（右）乾女兒，近期被發現出言揶揄高市早苗。（圖／翻攝「akina_li」IG）

事實上，近年就有因嗆「像車力巨人」被罰款案例。全案源於2021年12月，1名謝姓女子在Dcard發文抱怨稱，自己性冷感卻遭前男友強迫發生關係，分手還一直糾纏不清、開小帳用訊息轟炸；起初不少人留言安慰，但後來輿論逐漸失控。事後有人肉搜出IG，並公開辣照質疑雙標，甚至以性羞辱言論揶揄起她的長相，原PO不滿受辱怒提告20多名網友，檢方偵結後各依加重誹謗罪、公然侮辱罪，起初張、蔡及孫姓3名網友。

不只高市受害…他昔嘴秋「像車力巨人」被女網友告！法官看PTT認公然侮辱判罰

有網友因酸謝女像車力巨人，被認定公然侮辱判罰。（圖／翻攝「木棉花」臉書）

判決指出，張男因留言「笑死有夠噁心我真的硬不起來，長太醜」，用詞粗鄙低劣且暗藏性暗示用語，被判拘役25天，得易科罰金2萬5千元；蔡女留言「Pro就Pro，一邊說性冷感」、孫男2次提到車力巨人稱「他長得好像車力巨人難怪想多X」、「笑死這車力巨人吧」均被判罰1萬2千元。值得一提的是，檢方起訴的證據清單中其中1項，是PTT「C_Chat」板，網友提到車力巨人多半評論「醜」、「噁心」、「不舒服」；因此法官認定被告的言論對謝女已構成公然侮辱。

