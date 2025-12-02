不只高志綱？林倪安捲不倫風波 原PO再點名投手

女星林倪安遭爆與中華職棒統一獅已婚教練高志綱不倫。（圖／翻攝自林倪安IG）





女星林倪安遭爆與中華職棒統一獅已婚教練高志綱不倫，一名疑似男方老婆在社群發文，事後林倪安不僅將Threads設為私人帳號，還將IG關閉留言，掀起各界熱議。除了高志綱外，原PO還點名了其他球員。

疑似高志綱正宮的原PO指出，林倪安多次發出在球場側拍教練的照片，還會算命問兩人的姻緣，「她是說算出來說他們兩個是前世夫妻，上輩子還沒還完，這輩子要繼續還。」掀起大批網友討論。

除此之外，原PO透露林倪安多次問ChatGPT「教練跟北部某投手，哪一位比較愛她。」不少網友也震驚留言，「北部某投手…」、「卡是哪個北部某投手，是不在六十人名單內的嗎」、「早聽說過她的黑歷史，想不到有這麼多人」。

