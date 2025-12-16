不只高虹安判無罪 台南2議員「乾坤大挪移」助理費也閃過貪污罪

新竹市長高虹安貪污助理費判無罪引發關注，但台南有2名議員也曾因類似理由閃過貪污罪。資料照片

新竹市長高虹安被控任職立委時詐領助理費案，台灣高等法院合議庭改以偽造文書判6月徒刑。巧合的是，台南市議會近年也有2名議員有類似狀況。國民黨籍王家貞幫助欠卡債助理、民進黨籍吳通龍幫助理籌餐費、繳勞健保，兩人作法類似「大水庫理論」，兩案法官認同「未中飽私囊」，從貪污罪改為偽造文書論罪。

檢調近年積極查辦民代涉嫌詐領助理費，助理費使用規範是否修法，近來也成為立法院討論重點。以六都之一的台南市來說，台南近年來有高達11名市議員被控詐領助理費，其中6名民進黨籍、3名國民黨籍，2名無黨籍。這些案件最終結果以緩刑居多，但類似高虹安案從貪污罪遭到調查，審判結果以偽造文書罪論述，則有人稱「俠女」的國民黨籍市議員王家貞及民進黨籍市議員吳通龍。

市議員王家貞2022年被控為協助兩名積欠卡債而遭強制扣薪的助理，與服務處主任製作不實的公費助理遴聘異動表等文書，將王姓等六名助理的薪資，從實領2萬多元浮報為4萬餘元不等。待薪資款項撥入助理帳戶後，再由主任領出差額，重新分配給八名助理。檢方以貪污治罪條例偵辦，認為此舉損害台南市議會公費助理補助費管理核銷的正確性。

民進黨台南市議員吳通龍則因服務處開銷大，議員薪資不敷使用，被控在聘僱助理時浮報薪資，向議會申報每月薪水是4萬元，但實際給付給助理的金額卻只有3萬元，差額用作助理健勞保、餐費、服務處支出等。檢方認為吳通龍構成貪污治罪條例的利用職務詐取財物罪責。

台南市議員王家貞為幫助欠卡債助理，被控違反偽造文書罪。資料照片

王家貞、吳通龍兩起助理費官司，從貪污罪改為偽造文書罪的核心理由皆聚焦「缺乏不法所有意圖」，也就是款項並非用於中飽私囊。王家貞案而言，浮報公費助理薪資是為了挪用支付給私聘助理，或是協助面臨強制扣薪的助理進行薪資挪移，並未將款項挪為私吞或中飽私囊，不符合《貪污治罪條例》。

吳通龍案的判決變更，則是最高法院的法律見解。最高法院指出，若助理補助費是流向與議員職務有實質關聯的事項，而並非挪為私用，則不具備不法所有意圖，即不涉及貪污罪。

吳案的更一審判決認定，被告挪用的補助費是用於助理的健保、勞保費用、餐費、飲料費或服務處等支出，均與議員事務有關聯性。因此，法院認為吳通龍沒有不法私有意圖，將貪污部分改為認定僅犯偽造文書罪。



