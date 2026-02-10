不只高金素梅被搜索約談 這3議員同列約談名單

北檢主任檢察官曾揚嶺帶隊搜索。鄒保祥攝

無黨籍立委高金素梅疑似利用人頭詐領助理費，檢調今（10日）清晨展開行動，兵分30路搜索高金素梅住處、辦公室等地，並通知18人到案說明，據了解，除了高金素梅外，屏東議員越秋女、台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆也在約談名單內。

北檢稍早發布新聞稿，證實高金素梅疑似利用人頭帳戶詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款，涉犯《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等罪，為此北檢今日上午指揮國安站調查官執行搜索，另通知高金素梅等18人到案說明，預計稍晚高金將被移送至北檢複訊。

據了解，除了高金素梅以外，因本案遭到約談的還有屏東議員越秋女、台東議員陳政宗、花蓮議員簡智隆，以及高金素梅辦公室主任、助理等人。

其中越秋女曾被指控，於九合一大選期間藉由管道取得大量廈門生物科技公司生產的試劑、口罩及酒精等防疫用品，再將這些物資用來行賄選區選民，越邱女在法院審理期間，證稱這些物資都是高金素梅募集而來，至於高金素梅募集這些防疫物資的資金來源，不排除是本次檢調調查重點。

越秋女審理中辯稱，「因為當時疫情嚴重，有人捐助快篩試劑至高金素梅立委辦公室，我擔任志工負責發送，我有發放N95口罩與酒精、快篩試劑等物資，發放對象為『望嘉重機械職人聯合會』、『南島185職業駕駛』、『來義鄉職業駕駛互助會』、來義鄉內各文化健康站、教會團體、社區餐飲業者、鄉公所清潔隊、來義鄉旅外勞工等」。

越秋女當時說，文化健康站部分是各站自行向高金素梅立委台北辦公室索取，「我是高金素梅立委南區服務處的志工，有的文化健康站以我家為收件地址，才由我轉送，並稱以上行為與她參選無關」。

但法院當時認為，越秋女發放的物資均是由高金素梅所募集、提供，越女是以高金素梅立委助理的身分發放，相關收受者並未認知到「收受快篩試劑等物資」與「約使其投票」二者間有任何對價關係，認定越邱女不構成行賄犯意，諭知她無罪。



