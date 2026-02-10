不只高金素梅！她爆陳玉珍「突丟1.5萬份中國快篩」

政治中心／周孟漢報導



7連霸無黨籍原住民立委高金素梅，10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索，北檢證實，法務部調查局國安站報請該署指揮偵辦，稱她涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案件。據了解，違反醫療器材管理法部分，涉及她過去募集的中國製快篩試劑，疑有中共介入，目前正由檢方約談釐清，對此，民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯喊話北檢，「不要忘了陳玉珍！」透露她辦公室在2024年曾丟了總計15000份的「中國快篩」。

釐清中共資金與勢力！馬郁雯點名陳玉珍

馬郁雯10日下午在臉書發文，開頭就直喊「是巧合還是中國系統性介選？北檢要查不要忘了陳玉珍」，透露高金素梅遭到北檢與調查局國安組約談，根據媒體報導，調查重點除了著重於高金素梅涉利用人頭詐領助理費外，還有另案是高金素梅曾經在疫情期間大量發放來自中國的防疫物資，包含廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等，檢調要釐清背後是否有背後有無中共資金或勢力協助，但除了高金素梅，還有一位國民黨的委員陳玉珍也高度可疑。

立委高金素梅驚傳住處與國會辦公室遭搜索。（圖／翻攝自高金素梅臉書）





金素梅、陳玉珍「快篩共同點」！馬郁雯全說了

馬郁雯進一步揭露，「在2024年3月14日立法院發生了一件怪事，陳玉珍辦公室突然丟棄大量來自中國的快篩，總計300箱，每箱10盒，總計15000份的快篩」，透露當時自己擔任記者、主跑立法院，陳玉珍辦公室有大量中國快篩的事，在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之。

馬郁雯透露，陳玉珍辦公室有大量中國快篩的事，在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之。（圖／民視新聞網）





馬郁雯喊話北檢！「不要忘了陳玉珍」

馬郁雯接著表示「但今天我看到高金素梅的新聞後，一切都連起來了，因為陳玉珍丟棄的中國快篩與高金素梅遭疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌：廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒」。文章最後，馬郁雯再度質疑，「這是單純的巧合？還是中國境外敵對勢力趁疫情時大量贊助國民黨民意代表介選？如果是後者，這是百分之百踩到反滲透法的紅線！北檢如果要查，不要忘了陳玉珍」。





馬郁雯喊話北檢「如果要查，不要忘了陳玉珍」。（圖／馬郁雯臉書）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：不只高金素梅踩紅線！她驚爆陳玉珍「突丟15000份中國快篩」：北檢別忘了查

