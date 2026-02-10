不只高金素梅 簡智隆、越秋女、陳政宗等3縣議員也遭約談

台北地檢署指揮調查局國安全站偵辦7連霸無黨籍原住民立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等案，今早（10日）兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室及相關人員住居所，並通知高金、張姓助理及相關人員共18人到案說明。其中，遭約談的人包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆。

簡智隆（左）上月將臉書首頁換成與立委高金素梅合影照。（翻攝取自簡智隆臉書）

據《自由時報》、《Taiwan News》報導指出，包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆也都遭到約談。其中，簡智隆過去曾擔任高金素梅的助理，負責處理花蓮選民服務業務，因此檢調不敢大意。據了解，簡智隆的臉書上個月換上與高金素梅的合照，截至目前，其手機與辦公室皆無人接聽。

簡智隆為花蓮縣第九選區（涵蓋鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉及萬榮鄉）山地原住民縣議員選舉區的無黨籍議員，現為第19、20屆縣議員。4年前尋求連任時，地方普遍將其視為高金素梅的子弟兵，以2090票順利連任。

簡智隆為萬榮鄉布農族人，從基層出身，在地方評價為問政認真、勤跑部落、為人低調，相當關心偏鄉及原民地區的公共基礎設施，對部落學童教育也很重視。

高金素梅經常砲轟民進黨執政當局執政錯失。（資料照／中天新聞）

據指出，對於此次遭約談，地方鄉親多感到訝異。簡智隆的服務處人員及交好的議員表示聯繫不上。儘管如此，地方普遍認為他應該只是協助調查釐清案情，應該「沒事」。

據了解，簡智隆的過往記錄引人關注。他曾於2008年擔任前原住民議員林榮輝的助理，遭查涉入賄選案。法院最終依違反選罷法，對有投票權之人交付賄賂而約其投票權為一定行使，判處簡智隆有期徒刑1年8月，緩刑3年，並褫奪公權3年。由於選罷法修正後無法再度參選，據地方傳出，他有意改推妻子投入下屆議員選舉。

另2位涉入的議員，屏東縣議員越秋女電話轉接至語音信箱無法取得回應。其服務處人員表示，昨日還曾見到越秋女，但今日至中午11時許，都未見其進入辦公室。過去同樣曾任高金素梅助理的無黨籍屏東縣議員周陳曉玟，電話亦轉接至語音信箱。

至於台東縣議員陳政宗手機未開機，其助理也表示聯繫不上。 檢調目前持續調查釐清案情，晚間將陸續移送北檢複訊。

檢調搜索原住民立委高金素梅國會辦公室。（中天新聞）

