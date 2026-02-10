不只高金素梅 這些立委都因捲入詐助理費案官司纏身

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，北檢今（10）日分30路搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及張姓助理共18人。除了高金素梅，現任立委中，包括國民黨立委顏寬恒、民進黨立委林宜瑾及林岱樺均涉入助理費案。

林宜瑾涉嫌以人頭詐領助理費1412萬餘元，2024年8月遭台南檢調搜索台北國會辦公室及台南服務處，林宜瑾以100萬元交保，限制出海出境。去年10月南檢偵結，依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物及《刑法》使公務員登載不實等罪嫌，起訴林宜瑾、黃姓服務處主任；另依偽證罪嫌起訴黃姓助理。林宜瑾則自動繳交全部犯罪所得財物，南檢請台南地方法院減輕其刑，量處適當之刑。

黃姓助理部分，台南地院9日宣判，判6月徒刑、宣告緩刑兩年，可上訴。林宜瑾部分，則還在審理中。

民進黨另一位女立委林岱樺，也涉嫌詐領1473萬6549元助理費。去年2月檢調搜索林岱樺在立法院及高雄服務處，當時林岱樺還一度在進入調查局南機站時大喊「政治干預司法、司法干預初選」。檢方裁定，林岱樺100萬元交保，並限制出境、住居。去年6月，高雄地檢署偵結，林岱樺及胞弟、弟媳及通法寺住持釋煌智等10人被依貪污、背信、公益侵占等罪起訴。

除了林宜瑾、林岱樺外，藍委顏寬恒也涉助理費案。他在2022年1月立委台中第二選區補選期間，被控涉嫌佔國土、沙鹿豪宅假買賣以及詐領助理費等3案。2024年4月台中地檢署偵起訴，認為顏寬恒涉嫌自2018年初到2020年初於立委任內用人頭詐領助理費108萬4976元，款項甚至用來購買名車瑪莎拉蒂。

2024年7月，台灣台中地方法院一審依貪污罪判處顏寬恒有期徒刑7年10月、褫奪公權3年，偽造文書6月、竊占國土無罪。去年9月，台中高分院二審宣判，維持一審原判8年4月刑期，其中偽造文書6月已定讞，不得再上訴，貪污部分還可上訴。

此外，新竹市長高虹安也曾因立委任內涉詐領助理費，而遭停職。她在2022年新竹市長選戰中，被對手指控涉詐領助理費，雖然最後順利當選，但在就職前，遭檢方搜索住處、國會辦公室。2023年，7月北檢偵查終結，起訴高虹安及4位辦公室助理。

隔年7月，台北地院一審宣判，認為高虹安與辦公室助理等人，浮報立法院公費助理之酬金及加班費罪證明確，總額達11萬6514元，依《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」及《刑法》的「使公務員登載不實罪」判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。高虹安隨即遭停職。不過，去年12月二審宣判，高虹安貪污罪無罪，依使公務員登載不實偽造文書罪，判處6個月有期徒刑，得易科罰金。因貪污部分無罪，高虹安也得以復職。

