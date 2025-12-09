不只高雄台南有贏面！郭正亮：周春米恐落選

▲前立委郭正亮認為，屏東若議長勢力回流國民黨，有意爭取連任的縣長周春米恐怕會落選。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 綠委賴瑞隆日前捲入兒子霸凌風波，事件暫告平息，外界關注他是否仍會堅持角逐2026高雄市長提名，他僅表示，未來依舊會在政治道路上「把每件事全力做好」。對於中南部選情動向，前立委郭正亮直言，若國民黨在高雄派出柯志恩迎戰民進黨邱議瑩，台南由謝龍介對決林俊憲，藍營在南二都皆具備勝算，甚至連屏東都存在贏面。

2026南部布局備受政壇關注，高雄部分，原先被看好的賴瑞隆因風波影響民調聲勢，綠營若改由邱議瑩出線，將形成柯志恩對上邱議瑩的局面。台南則是綠委陳亭妃目前民調領先，但賴清德嫡系的林俊憲仍認為自己「勝算不小」，正積極爭取；藍營則由謝龍介與陳以信競逐提名，目前民調顯示謝龍介仍具有優勢。

郭正亮8日在節目《大新聞大爆卦》中指出，高雄若為柯志恩對上邱議瑩，而台南由謝龍介對上林俊憲，藍營在這2戰區「贏面都存在喔！都有贏面！」至於屏東縣長選戰方面，綠營現任周春米2026將尋求連任，國民黨則傳出極可能再度由蘇清泉出馬挑戰。

郭正亮進一步分析，屏東關鍵在於「地方派系整合」，尤其是議長勢力是否回流國民黨，若真的整合成功，「那我認為周春米都有可能會落選」。不過，他也強調，屏東的戰況須待明年綠營初選底定後再觀察，畢竟現在綠營南二都的初選都還沒有結束。

