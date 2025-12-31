不只高雄！ 台積電宣布2奈米量產基地+1

台積電今（31）日在官網更新公告，將竹科晶圓二十廠的照片與高雄晶圓二十二廠並列，強調兩地都是2奈米生產基地。

晶圓代工龍頭台積電（2330）報喜，繼昨天宣布2奈米（N2）技術已如期在今年第4季開始量產後，今（31）日在官網更新公告，將竹科晶圓二十廠的照片與高雄晶圓二十二廠並列，強調兩地都是2奈米生產基地。

台積電在技術網頁中說明，2奈米（N2）技術已如期於2025年第四季開始量產，N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步，公司並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米製程技術效能提升。

為避免大眾誤解2奈米產地僅有高雄廠，台積電官網今天悄悄更新內容，將竹科晶圓二十廠的照片也放入，用實際行動強調高雄、新竹都是2奈米的生產基地。

另外，美國亞利桑那州廠區第二廠也較原訂計畫提前1年達成3奈米量產，第三廠預計採用N2和A16製程技術，量產進度有望提前。

