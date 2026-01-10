不只高雄！彰化也有「龍虎塔」 福興龍虎古宅吸睛曝光

彰化縣福興鄉麥厝村出水橋旁的一棟造型特殊民宅，近日因外觀神似龍虎塔，在網路上引發討論，被網友稱為「彰化版龍虎塔」，意外成為熱門打卡新景點，吸引不少民眾前往拍照探訪。

彰化版龍虎塔。（圖／翻攝福興生活大小事）

這座俗稱「龍虎宅」的建築，為一層樓鋼筋水泥結構，建於民國69年。屋主陳棕信表示，當年他的祖父陳八在屋內主持「朱府五方壇」，主祀朱府千歲，香火一度相當興盛。民國72年，有虔誠信眾捐獻20萬元，在建築前方兩側加建「龍虎鬥」隧道式樓梯，形成今日最具特色的龍虎造型。

廣告 廣告

八卦池。（圖／翻攝福興生活大小事）

信眾參拜時，循「龍喉入、虎口出」的動線進出，象徵「踏龍上天干、踏虎下地支」，寓意趨吉避凶、祈福納祥。這座龍虎神壇的落成時間比高雄蓮池潭知名景點龍虎塔晚了七年。神壇前的圍牆頂過去曾有許多小動物塑像裝飾，還設有八卦池、涼亭及日月泰山石敢當等設施，圍牆上方也曾擺放十二生肖與動物塑像，不過歷經多年風雨，多已風化毀損。

陳棕信指出，祖父過世後，神壇便停止問事，香火逐漸中斷，但他與兄嫂皆從事教育工作，希望保留這棟具有特色與故事的民宅，讓更多人了解其歷史，也歡迎民眾前來參觀。

根據《自由時報》報導，陳棕信也坦言，龍虎造型的由來已不可考，是否參考高雄蓮池潭龍虎塔設計，至今仍是個謎。

延伸閱讀

台灣新生兒10.7萬創新低 超越日韓成最不想生國家

跌破10度！8縣市低溫特報 入夜又有冷氣團接力

台南街頭驚見「固力果」跑男！ 神秘看板主角竟是屋主本人