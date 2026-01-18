不只高雄！BTS巡演釜山住宿狂飆15倍 漲破3萬

BTS世界巡演來襲，釜山住宿漲15倍，高雄飯店也跟著飆價。（圖／翻攝自X）





韓流天團BTS防彈少年團，即將舉行世界巡迴演唱會，但巡演城市裡，高雄飯店價格飆漲，南韓的釜山，住宿價格也飆漲15倍，南韓總統李在明也看不下去，指示必須根除這種亂象。

韓流天團BTS：「因為我，今晚我是夜空中的一顆星星，所以看我光芒四射點亮夜空。」等了四年，韓流天團防彈少年團BTS，終於要以完整體展開全球巡迴演唱會。

韓流天團BTS田柾國vs金南俊vs朴智旻：「太好了我們真的要去了，（能去釜山真的太好了），嗯我也是，『喔公告出來了』，（我真的好期待喔）。」

釜山場確定於6月12日與13日舉行，對粉絲而言意義非凡，因為6月13日正好是BTS出道紀念日，加上成員Jimin與Jungkook的家鄉皆在釜山，粉絲湧入訂房，住宿業者隨即調漲價格。

南韓JTBC主播：「天啊這是什麼情況，一晚竟然要148萬9000韓元，呃這是怎麼回事，住宿費居然在，一天之內飆漲了15倍啊啊啊。」

釜山飯店相關人員：「目前一天大約是100萬到110萬韓元左右，如果您能儘快，預訂的話是最好的。」

釜山一房難求，平常要價兩、三千台幣的客房，演唱會期間飆漲到兩萬多台幣，甚至還有預定好的房間被取消。

BTS粉絲：「因為知道就算再貴粉絲也會來，所以感覺業者是在利用粉絲的心意，這讓粉絲要去看演唱會，變得更加困難了。」

荒唐的漲價幅度，連南韓總統李在明也在社群平台，喊話得嚴管。

南韓MBN主播：「李在明總統也親自指出，必須徹底根除這種亂象。」

BTS帶動的經濟效應在巡演城市持續發酵，但面對房價飆漲15倍，這絕非粉絲心中所謂「一個願打一個願挨」。南韓當局已出面喊話，將以鐵腕手段嚴加管制，避免城市的觀光盛典蒙上汙點。



