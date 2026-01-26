不只高齡產婦有風險！研究揭高齡爸爸「精子壞光光」影響孩子健康

網紅醫師蘇怡寧日前分享《自然》期刊最新研究，點出一個長期被忽略的生育真相：男性年齡越大，精子品質越差，可能增加孩子罹患自閉症、癌症等疾病的風險，這項發現打破過去只關注「高齡產婦」的觀念。《優活健康網》特摘此篇分享相關研究，提醒準備生育的夫妻：爸爸的年齡同樣重要。







年齡越大，精子出錯機率高



許多人以為男性生育能力不受年齡影響，但醫學研究顯示並非如此。英國研究團隊分析了81名24～75歲男性的精子樣本後發現，30歲左右的男性，大約每50顆精子才有1顆帶有可能致病的基因突變，但到了70歲，這個比例惡化到每20顆就有1顆。換句話說，年紀越大的爸爸，精子「出錯」的機率越高。

為什麼會這樣？光田綜合醫院婦產部醫師吳成玄說明，原來男性從青春期開始，製造精子的細胞會不斷分裂複製，每次複製都可能產生微小的DNA錯誤。

年齡越大、分裂次數越多，累積的錯誤就越多；還有些帶有突變的精子細胞反而繁殖得更快，像「壞細胞」搶地盤一樣，導致異常精子比例快速增加。這些突變可能讓孩子面臨自閉症、思覺失調症等神經發展問題，甚至某些癌症的遺傳風險也會提高。





爸爸的年齡同樣需要考量



吳成玄指出，精子品質下降雖然與抽菸、酗酒等生活習慣有相關，然而年齡增長也是因素之一，雖然不是每顆異常精子都會成功受孕，有些在受精或早期發育就會被自然淘汰，但整體來說，爸爸年齡越大，將不良基因傳給下一代的風險確實明顯增加。

現代人普遍晚婚晚育，許多夫妻將生育計畫延後到35歲甚至40歲以後，這時除了留意媽媽的「生理時鐘」，爸爸的年齡同樣需要考量。吳成玄建議，如果有生育規劃，無論男女都應該把年齡因素納入考慮，趁著身體狀況較好時完成生育計畫，才能為下一代的健康打下更穩固的基礎。









（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：男性年齡越大精子越易突變 恐增孩子罹患這些疾病風險）

本文授權轉載自《優活健康網》