不只鬍鬚張！成本飆升餐飲業扛不住 必比登名店、連鎖雞排全喊漲

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

面對基本薪資上調、原物料價格影響，許多餐飲業者扛不住紛紛喊漲，知名連鎖餐廳「鬍鬚張」宣布，自今（12）日起部分品項調漲價格，小碗的「飄香魯肉飯」已破70元；多次獲米其林必比登推薦的「阿城鵝肉」也宣布調漲，招牌菜色「煙燻半隻鵝」的價格漲了60元來到900元；多家連鎖炸雞排業者也在1月陸續宣布調整價格。

唐山里肌豬排便當由125元調整為130元。（圖/取自鬍鬚張臉書）

鬍鬚張發出公告，近期因原物料、人事及環保成本持續增加，團隊過去已使用內部自行吸收成本與營運優化方式因應，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，經審慎評估後決定從今日起針對部分品項進行價格調整。總共調漲48個品項，其中小碗飄香魯肉飯從66元漲至71元、雞肉滷肉飯便當85元調漲至89元、唐山里肌豬排便當及香酥雞腿便當皆調漲5元，整體平均漲幅約3.8%。

多次獲米其林必比登推薦的阿城鵝肉是許多老饕的口袋名單，不敵成本壓力，日前也在臉書宣布調漲，半隻鵝的價錢由840元漲至900元、鵝肉切盤調漲20至30元不等、主食調漲5元、青菜類調漲10元等。

除此之外，各家香雞排業者如派克雞排、協力香雞排、阿國香雞排等也在1月陸續宣布調整價格，漲幅大部分落在5元。面對眾多成本上揚，不只餐飲業者扛不住，民眾荷包也大受影響。

