不只魯莽 郭正亮曝賴被評「不顧一切蠻幹」：美國出手了

賴清德。（示意圖／資料照）

《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，批評賴清德的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束。前立委郭正亮指出，reckless不只意指「魯莽」，還有「不顧一切、蠻幹」的意涵，不管美國的風險，所以美國要管理變數。

郭正亮30日在《亮劍台灣》節目表示，綠營的危機管理有兩手，一手就是公共輿論，他們一定要把這個東西壓下去，說高德斯坦就是中共同路人，不惜得罪人家。但「這個人，未來，你還會繼續看到他的文章！你這樣去搞他，他會對你客氣嗎？」另一手，賴政府私底下知道問題很嚴重，所以現在醞釀要換掉駐美代表，並承認跟川普團隊的溝通不足。「那王定宇怎麼不講？再講啊！青鳥再繼續啊？趕快！」

廣告 廣告

郭正亮強調，reckless，我們台灣翻譯為「魯莽」。但如果去查韋氏大字典，這個字有多重涵義，其中有一個叫「不顧一切」：我不顧一切，我主觀這樣想，我就要幹！我不管你美國會陷入什麼樣的風險，我就是要幹！這也叫reckless。

「（reckless）另外一個（涵義），叫作『蠻幹』！」郭正亮直言，可以去查韋氏大字典，reckless的意涵，絕對不是只有魯莽。更嚴重的就是，賴清德是「不顧一切蠻幹」！中美在西太平洋、尤其是第一島鏈，目前軍力已趨於平衡，甚至美國已經被超過。可是美國要顧顏面，美軍總不能承認這件事。但美國要避免跟中國大陸在第一島鏈開戰，所以他要開始管理相關的變數。

【連回中時新聞網原文】