不只鳳梨酥！台灣妹帶「5款零食」出國 外國同學搶翻：想直接飛台灣買

生活中心／黃韻璇報導

「鳳梨酥」是台灣名產之一。（圖／資料照）

外國遊客來台灣玩，必買的伴手禮是什麼？許多人第一個想到的可能都是「鳳梨酥」，就有一名在國外讀語言學校的同學透露，自己帶了5種零食去學校「差點引發校園暴動」，除了鳳梨酥之外，還有其他4種台灣人從小吃到大的零食。

一名網友近日在Dcard發文，分享自己剛從宿霧讀完語言學校回來，透露去之前媽媽碎唸要原PO「帶幾盒零食去分給學校同學」，原本她覺得很煩、擔心行李超重，不料最後這箱零食竟然成了她在學校的生存護身符，原PO笑稱，「每次下課一拿出來，我座位旁邊就瞬間變成了小型聯合國，各國同學都跑過來蹭」。

「義美小泡芙」被譽為國民外交之光，許多韓星來台灣都會吃。（圖／資料照）

原PO盤點五款受歡迎的零食，首先就是台灣名產「鳳梨酥」，她直言，「本來以為這很老套結果外國人超愛，他們覺得那個皮酥酥的配裡面的餡很神，尤其是日韓同學，每次看到都像看到黃金一樣」；第二樣則是「牛軋餅」，這讓原PO相當驚喜，她原本擔心外國人不能接受鹹甜味道，結果日韓朋友一吃直接愛上，不斷詢問要去哪裡買，甚至為此想直接飛到台灣。

蛋捲、牛軋餅、芋頭酥都是外國人喜歡的台灣零食之一。（示意圖／PIXABAY、資料照）

第三樣是被譽為國民外交之光的「義美小泡芙」，外國朋友認為它非常「涮嘴」，因為殼很脆、不會甜到鎖喉，比起國外有些甜到會蛀牙的餅乾，小泡芙真的比較耐吃；第四樣是「有內餡的蛋捲」，原PO提到，外國人習慣吃空心的，因此第一次吃到塞滿花生醬、口感厚實的蛋捲，每個人表情都相當震驚，猶如發現新大陸，就連老師都會默默過來問「還有沒有」，讓她笑稱拿出來真的很有面子；最後一樣則是「芋頭酥」，原本她怕外國人不敢吃芋頭，結果因為它綿綿的又不會太甜，外國人也能接受，唯一缺點就是保存期限短，要趕快分掉。

