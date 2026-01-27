不只鳳梨酥！外國旅客來台改帶「夜市系零食」回國

以夜市料理為靈感的零食，成為旅客體驗與分享台灣味的方式之一。圖：經脆脆

提到台灣伴手禮，許多人第一時間仍會想到鳳梨酥、太陽餅或茶葉等經典選項。不過，隨著外國旅客旅遊型態與口味逐漸轉變，伴手禮市場也開始出現不同變化。近年在旅遊相關討論中，不少人注意到，除了傳統糕餅外，帶有濃厚「夜市風味」的台味零食開始受到關注。

知名雞皮餅乾品牌「經脆脆」分享，從實際接觸外國旅客與通路回饋中觀察到，鳳梨酥、牛軋糖、台灣茶禮盒等依然是來台常見的伴手禮選擇；但同時也有不少旅客表示，希望能帶回更貼近台灣日常生活的食物，而夜市文化正好成為吸引關鍵。

夜市風味零食口味多元，被視為近年討論度升高的伴手禮選項。圖：經脆脆

相關討論中，也有網友提到，若能把鹹酥雞攤常見的小吃元素轉化為零食形式，對外國朋友來說更容易理解台灣的飲食文化，並形容這類產品「很有台灣記憶點」。像是雞皮、米血、甜不辣、蒜片、老油條、洋蔥等夜市常見食材，透過酥脆化處理與包裝設計後，不僅解決街邊小吃不易保存的問題，也讓外國旅客能輕鬆帶出國，回到家後再與親友分享台灣味。

從第一線接觸旅客的經驗來看，這樣的討論也反映在實際詢問內容上。外國旅客在選購伴手禮時，除了甜點與茶品，也開始關心是否有能代表台灣街頭飲食文化、且方便攜帶與保存的選項，進而促使夜市常見元素被轉化為零食形式，成為伴手禮市場的新嘗試方向。

以日常食材為靈感的台味零食，兼顧風味與攜帶便利性。圖：經脆脆

業者觀察，相較過去以甜點與茶品為主的伴手禮型態，這類夜市風味零食更能呈現台灣飲食文化的多元樣貌。外國旅客在挑選伴手禮時，也逐漸從「知名度導向」，轉為重視產品所代表的生活文化與故事性。

隨著旅遊市場與消費習慣轉變，台灣伴手禮的樣貌也持續演變。從傳統糕餅、茶葉，到近年逐漸受到討論的夜市系零食，顯示外國旅客對台灣味的想像，正慢慢延伸到更貼近日常生活的飲食文化。

