不只鴻海！謝金河列AI賽道4入圍台廠：明年Rubin時代賺更多，但輸家會爬滿地

近年人工智慧（AI）大爆發，除帶動經濟表現亮眼外，也掀起AI泡沫的討論。財信傳媒董事長謝金河今（20）日在臉書以「AI賽道上的贏家會愈來愈少」為題指出，點名4家「入圍贏家」公司，並表示明（2026）年起，贏家將會更集中，若從投資的角度來看，贏家會贏更多，但輸家可能滿地都是。

謝金河提到，中央銀行（央行）總裁楊金龍邀請宏碁董事長陳俊聖到央行演講，盛讚陳俊聖對AI精闢的見解，這讓他回想起2000年前後，創辦人施振榮決定讓宏碁分家，李焜耀挑到最大的明碁，宏碁則挖來前執行長蘭奇（Gianfranco Lanci）發展品牌，蘭奇被聯想挖角後改由前董事長王振堂領軍，後來交給陳俊聖，緯穎科技創辦人林憲銘則分到最不被看好的緯創。

謝金河細數，如今從明碁改名的佳世達市值剩下394億元，宏碁也只有789億元，但原來不被看好的緯創市值4580億元、緯穎7963億元，這兩家公司市值加起來1.2543兆台幣，緯穎甚至成為市值11大的企業。從營收來看，宏碁今年前11個月是2471億元，年增2.9%，佳世達是1891.75億元、緯創則光示11月營收就高達2806.24億元，佳世達、宏碁拚整年，還不及緯創1個月的營業額。而今年前11個月，緯創營收1.931兆元，年增104.7%；緯頴營收8463.72億元，年增266.5%。

謝金河總結，從營收能清楚看出誰在和誰缺席AI賽道，今年前3季的EPS，緯穎是驚人的200.85元、緯創是6.43元、宏碁是0.9元，佳世達只有0.59元，可以看出誰是贏家。Hopper時代伺服器廠飛揚，這次到Blackwell，機櫃才是主戰場，鴻海，緯創，緯穎，廣達才是入圍的贏家。「明年進入Rubin的時代，贏家會更集中，從投資的角度來看，贏家會贏更多，輸家可能滿地都是！」

