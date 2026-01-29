不只黃仁勳訪台！美光總裁下午會面賴總統

▲記憶體大廠美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）來到台灣，預計在今（29）日下午5點會面總統賴清德。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 不只是輝達執行長黃仁勳在今（29）日訪台，記憶體大廠美光科技總裁暨執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）也來到台灣，預計在今日下午5點會面總統賴清德。

今年1月美光宣布，將已18億美元（約新台幣563億元）收購力積電位於苗栗的銅鑼廠區，預計將於2026年第2季完成，將分階段導入DRAM產線與設備，美光表示，該廠將成為美光在台的核心生產基地之一，支撐下一階段AI記憶體需求。

力積電董事長黃崇仁也曾表示，將銅鑼廠賣予美光，不僅可以改善力積電財務體質，也可以在通過美光認證後，被納入美光的DRAM先進封裝供應鏈、精進力積電利基型DRAM製程，市場看好力積電成為AI供應鏈的一環。

市場看好力積電將轉型躋身人工智慧（AI）供應鏈，營運可望好轉。力積電指出，售廠計畫預計今年第二季完成。

業界知情人士也表示，美光其實在打算購買力積電銅鑼廠之前，也就是大約1月上旬，美光高層就已來台拜會政府高官，表達擴大投資台灣的意願，爭取政府支持，並了解水電等資源配合情形，政府也相當力挺美光，相關部會對於美光購買力積電銅鑼廠抱持樂觀其成態度。

此外，半導體業界透露，美光是台灣最大的外商，投資超過上兆元，原預計在今日上午舉行台南廠開工典禮，並對外邀請相關業界參與，但後來因故取消，美光未說明原因。

