不只黃疸！醫揭肝癌4大警訊 照鏡子、量體重揪沉默殺手

肝癌是沉默殺手！早期通常無明顯症狀，當症狀明顯時往往已進入晚期。如何早期自我觀察肝癌的徵兆？醫師指出，當肝臟出現嚴重問題時，會透過身體外部表現發出4大警訊，尤其高風險族群，平時應多加留意肝臟的健康狀況。

黃疸：肝病最明顯信號

秀傳醫療體系中部院區總院長、外科醫師黃士維表示，黃疸是肝功能異常最直觀的表現！黃疸主要可從3方面身體徵兆來觀察：

眼白發黃 ：正常情況下眼白應是純白色，若眼白發黃要注意。

皮膚發黃 ：尤其耳後、腋下等處的膚色呈現淡黃色。

尿液顏色異常 ：小便呈深茶色或可樂色，即使大量喝水也未變淡。

黃士維強調，一旦發現眼白發黃、皮膚顏色加深或尿液異常，應立即就醫檢查，不要拖延。

特殊皮膚變化：蜘蛛痣、肝掌、微血管擴張

黃士維指出，肝功能障礙還常引起特殊的皮膚表現，包括蜘蛛痣、肝掌和臉部持續性血絲，當身體出現這些變化時，要小心恐肝臟健康出狀況。

蜘蛛痣：像小蜘蛛網狀的紅色血管擴張，肝癌患者常在胸部、頸部及臉部呈現小蜘蛛網狀的紅色血管擴張。

肝掌：手掌中央尤其是大拇指根部和小指側，呈現異常潮紅。

毛細血管擴張：鼻翼、臉頰出現持續性紅血絲。

黃士維表示，這些變化與肝病造成的血管活性物質代謝異常有關。他建議，日常生活中可透過照鏡子或洗臉時進行自我觀察，身上是否出現這類皮膚變化，及早偵測肝臟病變。

腹水與水腫：體液調節失衡的警訊

黃士維說明，肝功能受損會導致體液調節失衡，出現腹部無故脹大、下肢水腫及體重突然增加的情形。雖然腹水通常是肝病晚期徵兆，但有些人可能在早期就出現輕微水腫。因此，民眾若發現腰帶或褲子突然變緊，但其他部位沒有明顯肥胖，且雙腳踝部按壓後留下明顯凹陷，應提高警覺。

黃士維提醒，每天早上量體重並記錄，是一個簡單但有效的自我監測方法。如果發現短期內體重突然增加超過2公斤，尤其伴隨腹部脹大感，應盡快就醫。

全身性症狀：疲倦、食慾不振、體重驟減

肝癌可能令人體重暴增，卻也可能在體重驟減。黃士維指出，肝癌患者常見的全身性症狀包括：

疲倦乏力：即使充分休息也感覺疲憊，尤其是下午時段。

食慾不振：對平時喜愛的食物失去興趣，特別是肉類。

不明原因體重減輕：在沒有刻意減肥的情況下，3個月內體重下降超過10%。

發熱：間歇性低燒，夜間盜汗。

黃士維提醒，以上徵兆透露肝癌悄悄上身，尤其是高風險族群如B肝、C肝帶原者、長期酗酒者，即使沒有明顯症狀，也應該定期檢查，因為及早發現的肝癌治癒率可高達80%以上。

