不只黃金周！他急勸「2026年1時間」別去東京 住宿貴爆

一名網友提醒，2026年4月24至29日期間，東京將迎來三大韓團接連開唱，勢必推升周邊飯店需求，恐出現一房難求、房價狂飆的情況，緊接而來的4月29日至5月6日，是日本為期8天的黃金周，日本將進入連假旅遊高峰，不僅住宿全面調漲，各大景點也將擠滿人潮。

原PO近日於Threads發文指出，2026年4月24至29日，東京將有東方神起、aespa與TWICE三大韓團輪番開唱，演唱會結束後，4月29日至5月6日又逢日本黃金周，日本人放8天連假，屆時住宿與消費價格都會大幅上漲，「老手都知道那段時間去哪裡都不便宜」。

貼文一出隨即掀起網友熱烈回應，許多人指，東京的演唱會行程幾乎是「周周不間斷」，各大場館長期處於滿檔狀態，讓東京的旅宿價格持續維持在高檔，就算平日入住也不見得有便宜的房價。

有計畫要到東京看演唱會的網友說，偶像一宣布演唱會日期、搶到門票的當下就馬上預訂住宿，近期回頭查看同一家飯店，發現目前的價格已經是當初的兩倍，漲幅驚人。

網友紛紛留言，「黃金周真的到處都是人」、「現在東京飯店平日都很貴，根本沒差」、「公布日期當天就衝去訂，現在看房價整個翻倍」、「幸運抽到票，還好手腳快不然真的訂不到」、「其實現在東京的酒店都已經貴到爆炸，真的沒差」、「整個4月都要避開去日本」、「其實每個周都有不同的團體開演唱會，東京附近的場館差不多接近飽和狀態，根本沒有空檔，根本就是周周爆滿」。

