不只黃金週！他急喊「2026年1時間」別去東京：住宿貴到哭出來

生活中心／朱祖儀報導

許多台灣人愛到日本旅遊。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

台灣人喜歡到日本旅遊，還有人幾乎每年都要去一次。但一名網友提醒，明年4月底別去東京旅遊，不然看到住宿費可能會哭出來，原來是因為那段時間有3組韓國天團要到東京開演唱會，接著還有日本黃金週，去日本旅遊成本會很高，文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads發文提醒，明年4月24日到29日要避免去東京旅行，不然看到房價很可能會哭出來。因為這段時間剛好有韓國天團東方神起、aespa以及TWICE的演唱會，「有近20萬的座位數要販售，基本上是史無前例。」此外，演唱會辦完之後，4月29日至5月6日又是日本的黃金週，「全日本都貴，老手都知道應該不用特別提醒。」

不少網友表示，「我去福岡，剛好嵐開演唱會，希望不會被人潮淹死」、「來不及了，正要抽TWICE」、「難怪上個月在看的時候，怎麼貴的要死」、「不只，應該是整個四月都要避開。」

還有粉絲分享，「東方神起一宣布當天下午就訂好房了」、「幸運的MY（aespa粉絲名）路過，幸好一抽到就馬上訂房訂機票了，現在看已經狂漲」，但也有人哀號，「我就是25、26日都要去東京巨蛋看aespa，機票酒店都還未訂，看到這個我現在才找房子。」

