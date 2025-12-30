不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭

[FTNN新聞網]文／孫偉倫

國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有意一同爭取提名而陷入姊弟之爭，但這也讓謝家同時掌握中央、地方議會公職，甚至進取執政權的企圖所造成的不滿，更加被檯面化，可能也因此將使藍營在彰化縣長選舉的難度更加升級。

國民黨彰化縣立委謝衣鳳。（圖／謝衣鳳臉書）

謝典林近日頻頻接受網路訪問，談及縣政及明年縣長選舉議題，並透露「一直在準備的道路上」，只是還沒有決定是否參選。不過沒想到謝衣鳳也在28日透過錄影表態參選，表示要整合黨內競爭者，挑戰成為國民黨提名縣長候選人。

國民黨內彰化縣目前已有縣長王惠美栽培的前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋宣布爭取提名，還有前縣長卓伯源也傳有意回鍋參選，再加上謝家姊弟參選，黨內應會以初選程序決定最後結果。

彰化縣議會議長謝典林。（圖／謝典林臉書）

由於謝家姊弟都已分別主掌地方要職，為避免觀感不佳、其他勢力不滿反彈問題，謝家過去雖傳出會在「縣長、議長」二選一的佈局，但在謝衣鳳宣布角逐縣長提名後，讓競爭更加複雜激烈。

熟悉地方政局人士指出，謝家本來有可能的「最佳解」：即謝典林參選縣長，同時支持縣議會副議長許原龍爭取下屆議長，以取得在縣長選舉中的合作；謝衣鳳則繼續擔任立委，如此將是對家族及黨內的「最少衝擊方案」，達成新一輪政治交替，不過在謝衣鳳明確表態後，打破了原有的局面。

溪洲出身的謝家現在作為彰化藍營派系要角，家族成員從過去謝言信、鄭汝芬擔任國會議員開始，到現在謝衣鳳也是兩屆立法委員，謝典林則是現任縣議會議長，這也開始成為謝家政治發展的阻礙，因為姊弟同時佔據地方政治要職，現在若又有人想要向上挑戰縣長大位，形同「包牌府會」、「姊弟分掌行政、立法權」、「府會一家」的觀感不良而招致批評，同時也會使其他派系不滿而難以整合，且姊弟中另一人的未來去向安排，也成為傷腦筋問題。

據了解，謝典林本已準備好正式宣布，只是沒想到謝衣鳳搶先一步也表態參選，使得謝典林必須面對是否放棄參選縣長或議長的抉擇。然而據悉謝典林參選意志也堅定，因此也要求民調決定，屆時很可能要走到「姊弟互比民調」定勝負的局面。因為謝衣鳳兼任縣黨部主委職，未來將由黨中央進行程序。

地方人士指出，即便完成提名參選人，現在藍營內仍有待整合，包括以王惠美為首的縣府派過去與謝家僅「表面和諧」，關係並不緊密，如若無法取得支持，謝家的候選人難以取勝。同時王惠美也是曾連續兩任鹿港鎮長，也是當地兩屆立委，包括選民結構藍大於綠的鹿港、彰化人口第一多的彰化市，立委席次都是由民進黨，也都屬於北彰化縣謝家弱勢地區。鹿港、彰化市兩地有一地無法取勝，藍營彰化縣長便難以取勝。

另外，藍營彰化縣還有前縣長卓伯源、前立委蕭景田的農會體系的重要勢力，缺一不可，能否順利整合，都將是藍營或謝家在彰化的勝負關鍵。

彰化縣歷來多是藍綠輪流執政，且經常是「綠一任、藍兩任」的交替狀況；從1989年起是民進黨周清玉、國民黨阮剛猛、民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷、國民黨王惠美的過程皆是如此。因此地方也在傳聞，王惠美本屆連任任期滿後，下屆縣長可能回到民進黨手上。

面對本次挑戰縣長的民進黨陣營，在彰化縣已完成整合，確定提名綠委陳素月參選。目前彰化縣四席立委中僅有謝衣鳳屬國民黨籍，雖然謝衣鳳與謝家在自身選區內的實力堅強，但挑戰全區縣長的難度，畢竟與在自家長期耕耘的個別選區參選不同，也與角逐議長的間接選舉不同，謝家接下來是否有力足以團結各方勢力守住彰化執政權，可能還有得看。

