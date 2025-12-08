不只黨團總召？傳兼任國民黨智庫執行長 傅崐萁辦公室駁斥：沒有這回事

記者詹宜庭／台北報導

媒體報導指傅崐萁有望兼任國民黨智庫執行長，傅崐萁辦公室駁斥「沒這回事」。（資料圖／記者楊士誼攝影）

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前召開董事會改選，但執行長一職仍懸缺。媒體報導指出，立法院國民黨團總召傅崐萁有望兼任。對此，傅崐萁辦公室否認「沒有這回事」；國民黨立委、發言人牛煦庭受訪也說，傅崐萁稍早有在黨團群組表示這是造謠，沒有的事情就不用多費口舌。

國民黨智庫2日完成董事會改選，由國民黨主席鄭麗文、前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源、前國健署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長，智庫執行長一職仍未定。

有媒體報導指出，傅崐萁可望兼任國民黨智庫、財團法人國家政策研究基金會執行長，而傅崐萁辦公室則否認「沒有這回事」；國民黨立委、發言人牛煦庭受訪時也說，傅崐萁稍早有在黨團群組表示這是造謠，沒有的事情就不用多費口舌。

