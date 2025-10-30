不只鼓吹武統！中配錢麗檢舉華碩CEO挺台獨 陸委會證實：已除籍

記者詹宜庭／台北報導

華碩爆出中配員工「錢麗」在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」，並鼓吹武統。民進黨立委王定宇今（30日）質詢時問及陸委會處理進度，而陸委會則回應，已於8月25日請內政部移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，使其回復為居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。

王定宇上午在立法院外交及國防委員會質詢時指出，4、5月時，有一名在華碩任職的中配錢麗引用中國法律檢視上司與同事，還向中國舉報，甚至在臉書上成立解放軍粉專鼓吹武統，質疑「這樣的行為已逾越台灣法律底線」並詢問陸委會處理進度如何？對此，陸委會副主委沈有忠回應，陸委會在8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，回復居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。

至於這是否為首例？沈有忠則說「已經有好幾位了」，王定宇則強調，「不教而殺謂之虐」，要讓他們知道，台灣對於任何移民都十分歡迎，但如果踩到法律踩紅線，來這個國家不是為了愛這個國家，而是為了消滅這個國家，「我們就可以剝奪你的國籍，錢麗就是很好的例子！」

