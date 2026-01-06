不只《外送專法》還有「運價」！公路局：春節後啟動協商、力拚今年完成

記者李育道／台北報導

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明定外送員每單報酬及時薪保障機制。 （圖／資料照）

立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，明定外送員每單報酬及時薪保障機制。交通部也同步推動外送運價制度修法，公路局長林福山表示，「外送運價審議制度」相關法規草案已完成預告，預計至1月16日止；待預告期滿並完成法制作業後，才會正式啟動外送運價討論與協商程序。

林福山指出，由於外送運價準則草案仍在預告階段，必須待法規發布後，才能就運價內容進行討論與訂定。他說，外送運價涉及參數眾多，包括外送業者成本資料、營運數據、平臺回饋資訊等，現階段仍在蒐集、彙整相關成本與參考數據，後續將先與外送平臺公協會進行方向性討論，再進入細部內容處理，因此制度訂定仍需一定時間；考量《外送專法》亦新增多項規範，部分細節也須一併納入討論，預期最快將在農曆年後展開新一輪討論。

林福山表示，這是首次制度化處理外送運價，前置作業相對繁複，包含是否採取「分區訂價」、劃分方式是否以縣市為單位，或比照計程車採「共同營業區」模式，皆屬後續必須研議的課題。（示意圖／資料照）

他表示，這次是首次制度化處理外送運價，前置作業相對繁複，包含是否採取「分區訂價」、劃分方式是否以縣市為單位，或比照計程車採「共同營業區」模式，皆屬後續必須研議的課題；尤其都會區跨縣市外送情形常見，例如新北與臺北間配送距離重疊，因此區域邊界劃設方式需審慎規劃。

至於外界關心運價是否有機會於年中上路，林福山表示，時程仍須視法制作業與數據作業進度而定，不便過度承諾；但他強調，法規預告若能於2月底前完成後續程序，仍會「力拚今年完成制度訂定與上路」，不會讓整年度空轉。

針對勞動部先前提到「外送員薪資應與運價制度脫鉤」一事，林福山說明，《外送專法》對外送員報酬已回歸以「基本工資與時薪換算」作為保障機制；運價制度則屬交通部就「消費端收費」所訂定之上限規範，兩者適用對象不同。

他解釋，外送運價屬「向消費者收取的運送報酬」，制度將訂定「運價上限」，避免收費過高，具有消費者保護性質；而外送員薪資則是平臺公司綜合營收來源後所支付的報酬，包含運費收入、上架抽成、訂閱服務等項目，其薪資計算未必完全由運價決定，因此未被綁定於同一制度內。

公路局局長林福山受訪表示，外送新運價最快春節後可啟動協商。（圖／記者李育道攝影）

林福山進一步說，即使未來設有運價上限，業者仍可依營運策略推出「免運優惠」或折扣，做法與國道客運於平日提供大幅折扣相似，只要不超過法定上限即可；至於外送員薪資保障部分，將回歸《外送專法》規範處理。

他強調，後續外送平臺所蒐集之營收與成本數據，仍須依法計入外送員薪資制度計算基礎，而交通部運價制度的角色，則是確保消費端收費合理、具透明與上限控管機制，兩套制度將分軌運作、各自回應不同政策目的。

