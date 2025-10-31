不只「對XXX情有獨鍾」遭挖 網再揪粿粿和王子這對話：不演了

娛樂中心／綜合報導

王子（右）被指控介入范姜彥豐（左二）和粿粿婚姻。（圖／翻攝自范姜彥豐、王子邱勝翊臉書）

明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日踢爆粿粿婚內出軌，對象是「棒棒堂」的王子（邱勝翊），掀起外界熱議。隨爭議延燒，王子、粿粿過去在社群的對話也被放大檢視，網友挖出王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鍾？」幾個月後之後王子狂虧粿粿「都在做人」、「就蹦出個粿醬啊」；王子對一個有夫之婦說這些話，讓許多人震驚，「不演了」。

日前范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子，隨後粿粿以黑底白字發聲，表示「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通」；隨後王子發文道歉，坦承自己和粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。

廣告 廣告

王子與粿粿的爭議延燒，兩人在社群的互動也遭放大檢視，包括他去年在IG上傳滑雪影片，並寫下「第一天就轉圈圈，後面會有什麼呢？」粿粿留言「papapa」，王子則回「對啪啪啪情有獨鍾？」當時的范姜彥豐則留言「跳台360度」；上述言論被挖出後，王子也悄悄刪文，遭網友批評是「作賊心虛」。

王子曾在IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」如今被抓到悄悄刪文。（圖／翻攝自王子IG）

如今再有網友於Dcard發文指出，許多鍵盤偵探挖出更多王子與粿粿的留言紀錄，除了啪啪啪，讓原PO驚訝的還有粿粿說「做出一個粿醬，不錯吧」。之後王子在IG分享和胡瓜、粿粿等人的合照，眾人在去年上節目後留影，文章寫著「我們聚在一起又想起當時運動會的熱血」。

婚內出軌爭議爆發後，去前粿粿與王子間的對話被挖出，許多網友感到奇怪。（圖／翻攝自粿粿IG）

王子也標註粿粿「都沒做事都在做人的隊經（球隊經理）」，簡廷芮也表示「都在做人是怎樣啦」也留下笑臉表情，王子再回「對啊，就蹦出個粿醬啊」。原PO驚呼，王子對一個有夫之婦說這些話「本身就超級母湯」，現在回去看這段留言又覺得更怪了「這是完全沒有想要隱瞞的意思嗎？」

王子狂虧粿粿都在做人。（圖／翻攝自王子IG）

貼文一出，不少網友也表示，「沒邊界感的真的母湯」、「有夫之婦還敢對非老公講這種話，真的超誇張到爆炸」、「完全不在乎老公的感受」、「直接不演了」。

更多三立新聞網報導

不是王大陸？網提閃兵風波「最大受害者是他」：人設崩壞

于朦朧之死「兩大傳聞」太毛 網疑：被滅門了？

搭車驚見乘客「都在做1事」 外國人喊瘋狂：台灣特有現象？

陳漢典、Lulu宣布結婚是今年最震撼？鄉民點名「這對」：讓我更意外

