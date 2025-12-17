不只「打針阿姨」！朴娜勑爭議一次看 退出所有節目：將透過法律釐清

朴娜勑發布影片道歉，宣布暫停演藝活動。翻攝自YT@백은영의 골든타임



南韓知名女諧星朴娜勑是各大綜藝節目常客，近日卻接連被爆職場霸凌、非法醫療、侵占公款等黑料，輿論持續延燒。對此，朴娜勑昨(12/16）日透過《日間體育》公開一段親自拍攝的影片，對外說明立場，宣布全面暫停演藝活動，從目前參與的所有節目中下車。

朴娜勑在影片中表示，近期浮上檯面的各項指控，已讓許多人感到擔憂與疲憊，她對此「沉重看待、深感抱歉」。她坦言，為避免繼續對製作團隊與同事造成混亂與負擔，已主動請辭所有節目，暫時停止一切演藝活動。

朴娜勑沒有針對相關爭議多做說明，只是強調這些問題並非個人情感或私下關係糾紛，而是必須透過司法程序、以客觀方式釐清，因此在調查期間將不再對外發表額外說明。她也補充，選擇交由法律處理，並非為了指責任何一方，而是希望排除情緒與主觀判斷，讓事件回歸制度與程序。

朴娜勑同時表示，不希望因為自己的爭議讓其他人受到傷害，或引發更多不必要的討論，因此決定暫停活動，專心整理相關問題，重新檢視自身責任與態度，並向一路支持她的粉絲致謝，也明言影片發布後將不再就此事對外回應。

朴娜勑的前經紀人A某、B某於本月3日向法院聲請對其名下不動產進行假扣押，還放話將提告損害賠償訴訟，控訴朴娜勑涉嫌特殊傷害、職場霸凌、性騷擾、代為開立處方，以及延遲支付私人費用等違法行為。對此，朴娜勑方面於5日反駁指出，前經紀人領完退休金後，仍要求額外支付相當於公司前一年營收10%的金額，金額不斷提高達數億韓元，因此她已對A某、B某提告恐嚇嫌疑。

然而，A某與B某隨後於同一天晚間向首爾江南警察署提出刑事告訴，指控朴娜勑涉及特殊傷害、散布不實事實毀損名譽、違反《資訊通信網法》，並另依《特定經濟犯罪加重處罰法》檢舉侵占公司資金，主張朴娜勑私自挪用公款。

此外，朴娜勑近期也被爆出曾接受被稱為「打針阿姨」的人士施打點滴，引發非法醫療行為爭議。對此，朴娜勑方面回應稱，該名人士「據了解是持有醫師執照的醫療人員」，相關事實亦待進一步釐清。

在雙方互提告訴後，雙方於本月8日凌晨進行約3小時的面對面會談。朴娜勑之後曾發文聲稱，彼此之間已解開所有誤會和不信任，並宣布在事件完全整理前暫停活動；不過隨即被A某打臉，否認雙方已達成任何和解，強調從未收到朴娜勑道歉。

朴娜勑的演藝事業目前已備受衝擊，韓媒報導，MBC原計畫推出以知名綜藝《我獨自生活》班底為核心的全新旅遊實境節目《棕櫚油之旅》，以及另一檔新節目《我也很開心》，隨著朴娜勑宣布全面暫停活動，相關企劃已相繼喊停。

