不只「暈碳」這些食物也會讓你昏昏欲睡！比喝咖啡更有效提神的飲食法公開，「多喝水」也是關鍵秘訣 | ELLE

日間感到精疲力竭的原因有很多，但如果你這種疲勞感變得越來越頻繁，且明明自認生活作息無誤——例如睡眠充足、規律運動、水分補給無虞——那麼，重新檢視你的飲食習慣或許非常有必要。

這項研究近期發表於The Lancet eBioMedicine，其核心結論指出：研究人員在血液中發現了幾種與「日間嗜睡」相關的分子。所謂日間嗜睡，是指白天的持續疲勞感已干擾到日常生活。

由於這些分子中，有部分存在於特定的食物裡，因此如果你發現自己坐在辦公桌前常感到昏昏欲睡、難以睜開眼，那麼你的飲食內容很可能就是關鍵因素。

專家介紹：Scott Keatley，RD，是Keatley醫療營養療法的共同創辦人。Jessica Cording，RD，是《The Little Book of Game-Changers》的作者。Keri Gans，RDN，是《The Small Change Diet》的作者。

以下是該項研究的具體發現，以及營養師針對如何克服「日間嗜睡」倦怠期所提出的建議：

這項研究發現了什麼？

研究人員分析了 877 種代謝物（Metabolites）的相關數據。代謝物是人體新陳代謝過程中產生的微小分子產物與副產品，其濃度會受到飲食與荷爾蒙的影響。這項數據源自「拉丁裔社區健康研究」（Hispanic Community Health Study/Study of Latinos）中 6,000 名受試者的血液樣本，並結合了問卷調查，藉以觀察參與者在各種日常情境中，白天打瞌睡的頻率。

研究團隊指出7種與「日間過度嗜睡」相關的代謝物，其中兩種與我們攝取的特定食物關聯最為緊密：一是酪胺，存在於發酵或過熟的食物中（如熟成起司、豆腐、泡菜及薩拉米香腸）；二是神經鞘磷脂（Sphingomyelins），根據研究顯示，這種成分常見於蛋類、牛奶和肉類中。

此外，研究也發現了幾種能減少嗜睡感的關鍵營養素，例如Omega-3和Omega-6脂肪酸，這些成分常見於「地中海飲食」的食材中。基特利醫學營養治療中心的共同負責人、註冊營養師Scott Keatley指出，富含Omega-3的食物包括鮭魚、核桃和亞麻仁，而Omega-6則廣泛存在於種子與堅果類中。

為什麼有些食物會讓白天的疲倦感上升？

研究人員並未針對這種關聯背後的確切原因進行深入研究，僅是辨識出這些代謝物的存在。不過，這很可能與這些代謝物在人體內的運作方式有關。

營養師Keatley解釋道：「某些食物，特別是富含酪胺的發酵食品，可能會干擾血清素與褪黑激素等調節睡眠與覺醒週期的神經傳導物質，進而讓人感到更加昏沉。」

有任何食物能幫助減少睏意嗎？

很有可能！Keatley表示，富含Omega-3、Omega-6脂肪酸的食物「似乎具有保護作用，因為它們能支持褪黑激素的生成並穩定生理時鐘」。他進一步解釋，正因如此，這些營養素有助於提升睡眠效率，並優化荷爾蒙的調節功能。

該如何調整飲食避免白天的倦怠感？

當然，單純在午餐時將起司換成燻鮭魚，並不能完全根除中午過後的倦怠感。《The Small Change Diet》的作者、註冊營養師Keri Gans表示：「日間嗜睡的問題並不簡單，無法將其歸咎於單一特定食物。這更多地與整體飲食模式有關；此外，睡眠習慣、水分補給、壓力、身體活動以及藥物等關鍵因素，才最可能是決定你白天清醒程度的主要原因。」

一般而言，如果你深受日間嗜睡所困，《The Little Book of Game-Changers》作者、註冊營養師Jessica Cording建議，最好將重心放在維持血糖穩定。她解釋：「會導致血糖急遽飆升的食物可能會讓你感覺到睏意，因為血糖飆高後緊接著就是大幅回落。當有人提到自己白天很常想睡覺時，這通常是我首要關注的重點。」

值得注意的是，含有「酪胺」的食物本質上對血糖並無害處，這是完全不同的機制。但同樣值得指出的是，富含Omega-3與Omega-6的食物通常也對血糖穩定大有幫助。

為了促進血糖水平穩定，Jessica Cording建議在每一餐和零食中都應包含蛋白質、健康脂肪以及複合型碳水化合物。她說：「這往往能為穩定的血糖打下基礎。」此外，她也建議專注於補充大量水分，並多吃含水量高的食物，如西瓜、莓果或青椒。她補充道：「脫水同樣會讓你感到反應遲鈍、精神不濟。」

與此同時，Keatley建議白天應避免攝取大分量的餐點，因為這會導致血糖暴升後驟降。他表示：「相對地，應選擇分量較小且營養均衡的餐食與零食，結合蛋白質、富含纖維的碳水化合物和健康脂肪，以維持體能，讓你整天保持警覺。」

然而，如果你正與嚴重的嗜睡感搏鬥，且改變飲食後似乎仍未見改善，那麼諮詢醫療人員會是明智之舉。造成這種疲勞感的原因有很多，進行專業評估至關重要。

