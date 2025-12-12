不只一樁！藍委再爆福麥3月承接中科院1.2億「女王炸藥」

立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君12日再召開記者會，揭露今年3月12日，中科院開標，標案編號 YR13Z07P的俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）1.2億採購案，居然也是李文慶的福麥得標。（王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君12日再召開記者會，揭露今年3月12日，中科院開標，標案編號 YR13Z07P的俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）1.2億採購案，居然也是李文慶的福麥得標。（王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥，被爆出由一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標。立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君12日再召開記者會，揭露今年3月12日，中科院開標，標案編號 YR13Z07P的俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）1.2億採購案，居然也是李文慶的福麥得標，讓人質疑這間公司背景到底多硬，半年內裝潢公司可以得標國防標案上億，李文慶背後有誰？要求相關單位說明清楚。

王鴻薇直言，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從民國110至113年沒有進口一毛錢商品，但在今年3月就可以拿到中科院標案，打敗過去長期以來的專業公司。

馬文君也說，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

徐巧芯也補充，據了解這批HMX已經在船上運輸，他的威力是TNT炸藥的1.5倍，主要用在高性能彈頭如穿甲彈、反裝甲彈。根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為美國，但是否有洗產地問題必須釐清。一家裝潢公司可以連續標到兩種炸藥的上億標案，這不是很荒謬嗎？一家裝潢公司，有什麼能力處理這些運送以及安全疑慮？

