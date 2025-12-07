不只一次！他九年前曾丟「登山刀」襲警 阻拖吊車

這回拿斧頭砍傷女警的林姓嫌犯，被起底9年前也因為違停被拖吊，持刀攻擊執勤員警，當時丟擲登山刀攔車，甚至與員警爆發扭打，嫌犯媽媽還跑出來護航，案件被判刑4個月可易科罰金，沒想到9年後竟變本加厲，犯下重罪。

拿斧頭砍傷女警的林姓嫌犯，被起底9年前也因為違停被拖吊，持刀攻擊執勤員警，當時丟擲登山刀攔車，甚至與員警爆發扭打。（圖／TVBS）

這名林姓嫌犯不僅此次持斧頭攻擊女警，9年前就曾有類似暴力行為。監視器畫面顯示，當時因車輛被拖吊，他曾百米衝刺追車，眼見追不上竟丟出刀子試圖攔車。警方欲將他壓制時，雙方發生扭打，林姓男子不僅將員警臉部抓傷，還扯破對方褲子。當時他的母親還出面為他辯護，請求警方不要打她兒子，表示「不要打他，我只有這一個兒子，我都捨不得打他」。

被砍傷的3黃姓女警31歲，警專31期畢業，從警11年，在德高所服務7年，這次取締違停遭斧頭砍傷，縫了十多針。（圖／TVBS）

此次受傷的是一名31歲黃姓女警，她是警專31期畢業生，從警11年，在德高所服務7年。此次執行違停取締勤務時，不幸遭到林姓男子持斧頭砍傷肩膀和背部，送醫後縫了十多針。

事發地點台南東區的崇德路，短短50公尺內，有十多家餐飲店，違停亂象多。（圖／TVBS）

事發地點崇德路商業活動頻繁，短短50公尺內，右側有自助餐、藥局、五金百貨，左側則有羊肉爐、麵線羹、肉圓等十多家店面，導致違停情況嚴重。附近店家表示，警察幾乎整天都在此開單，因為這裡生意都很好，車輛經常亂停。據了解，僅11月一個月，警方就在此處檢舉了43件違規停車案件。

林姓嫌犯原本就有妨害公務前科和違規紀錄，此次暴力行為已遠超過9年前的案件嚴重性，不再是易科罰金就能解決的問題。此案引發社會關注，也凸顯執法人員面臨的職業風險，以及部分民眾對法律的漠視態度。

