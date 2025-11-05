不只一次！高雄仁武公車遭控過站不停 駕駛辯「逆光」惹禍

高雄市仁武區一名民眾，今（5）日準備搭乘綠2路公車前往義大世界，卻在站牌揮手攔車時，眼睜睜看著末班車從眼前駛過，導致行程全盤打亂。示意圖，非事發站牌。（任義宇攝）

高雄市仁武區一名民眾，今（5）日準備搭乘綠2路公車前往義大世界，卻在站牌揮手攔車時，眼睜睜看著末班車從眼前駛過，導致行程全盤打亂，氣憤直言「仁武的大眾運輸已經沒救了」。對此高雄市交通局向司機查證後，證實該班司機稱當時因「逆光」未注意到乘客，已列評鑑扣分並要求改善。

該名民眾於臉書地方社團「仁武人大小事」中，以「仁武的大眾運輸已經沒救了！」為主題貼文指出，今日下午3點10分提早於「台銀仁武分行」站牌，等候約3點20分抵達的綠2路公車，公車到站後，走到馬路邊揮手示意，但公車卻未停靠，直接駛離。

貼文者抱怨，該班車是當日末班車，且類似情況並非首次發生，讓他與友人約定的行程被迫取消，更批評仁武大眾運輸不便，現場臨時也沒有計程車可以叫，大嘆「跟朋友約好的行程全打亂了」。

對此，高雄市交通局說明，經向義大客運查察，該班次於行經「台銀仁武分行」站點時，車速約13公里，並無超速情形，經向該車駕駛詢問，駕駛稱當時天色有逆光情形，導致視線受到干擾，因此未能注意到站牌前有乘客招手。

交通局已要求義大客運加強駕駛管理，並將針對本案依規定扣罰補貼款，列入公車評鑑扣分，並要求業者改善服務品質，避免類似事件再度發生，確保乘客權益。

