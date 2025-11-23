不只1人受害！男騙「車反鎖.無法維修」 借錢後人蒸發
台中市 / 綜合報導
台中有民眾投訴遇到假借錢真詐騙事件，有店家說詐騙男子，當時表現出神情緊張滿頭大汗的樣子，說他車子反鎖，重要物品都在車裡，向店家開口借錢，還主動留下自己電話、車牌、身分證等相關資料，取得店家信任，沒想到借了錢後人就消失，店家報警才知道，他留的都是假資料，因此PO上網提醒民眾注意，結果釣出不少店家都遇過同樣詐騙手法，男子疑似不是第一次犯案。
穿著帽T帶著口罩男子，先是在店門口徘迴，觀察店家，沒多久神情緊張，走進店內，說自己遇到的緊急狀況，需要幫助，男子VS.店家說：「打擾，抱歉，對不起對不起。」21日在台中北屯碰到這名男子，說自己車子被反鎖，手機和重要物品都在裡面，先向店家詢問是否有車廠維修，再假裝通通都問過無法處理，問店家能不能借一千塊，讓他搭計程車回苗栗住處。
店家信了還加碼借了2千塊，沒想到這名男子，借了錢馬上消失，店家將男子借錢手法PO上網，沒想到受害店家的店家，不只他一人，其他受害店家說：「對，就是這個人，一模一樣，一模一樣，對很匆忙，拜託你幫我一個忙，我的車子壞掉了。」
受害的店家，有披薩店、水產店，店家說從半年前開始，這名男子就出現在台中北屯一帶，專挑晚上店家準備關門，劇本一樣都是車被反鎖，會主動留下自己的姓名電話，車牌身分證，來取得店家信任，其他受害店家說：「最後發現他留的各項資料，比如說身分證字號跟他的姓名就已經對不上。」
這名男子以同樣手法詐騙店家，雖然金額都不大，但濫用別人愛心已經違法，警方說將會傳喚，男子到案說明釐清案情。
