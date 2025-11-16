不只1家供應商 龍忠其他蛋合格

彰化文雅畜牧場驗出「芬普尼蛋」後，9日出售給台中梧棲區龍忠蛋行的雞蛋又被驗出芬普尼代謝物超標。圖為北市民眾在賣場挑選雞蛋。（陳君瑋攝）

彰化「文雅畜牧場」雞蛋芬普尼殘留超標案延燒，日前食藥署要求全面下架回收15萬顆雞蛋，但該案場本月9日流向台中梧棲區龍忠蛋行的200籃、約4萬顆雞蛋，經抽驗後，又驗出芬普尼超標。8日和9日短暫解除管制的空窗期，案場究竟賣出多少雞蛋及流向，仍待追查，台中市府已將相關事證移請彰化地檢署併案偵辦。

台中市食安處昨表示，龍忠不只一家蛋品供應商，另一來自其他牧場的蛋品檢驗合格。由於龍忠是在移動管制解除後才進貨，但該批問題蛋是文雅畜牧場6日產出雞蛋，仍屬管制期間，為何外流？由檢方調查。另有雞農同業指出，為維持穩定供應，蛋商不太可能只依賴單一畜牧場供應，為何明知案例場已出現汙染蛋，蛋行未再三確認還貿然進蛋，有待釐清。

文雅畜牧場飼養4.9萬隻蛋雞，單日產蛋量達4萬至4.5萬顆，雞蛋4日被驗出芬普尼代謝物超標，翌日彰化縣府啟動移動管制，連同彰化共10縣市預防性下架15萬顆雞蛋。

台中市食安處7日接獲通知後，針對通路商及蛋行展開下架回收，9日中央下令案場移動管制、全面強制下架案場蛋品，食安處10日針對19家、30件蛋品擴大抽驗，14日結果出爐，僅龍忠蛋行1件蛋品芬普尼超標。

該批問題蛋為龍忠老闆9日前往文雅畜牧場載回販售，約3.2萬顆已分售給散客及35家小型餐飲、麵店與早餐店。食安處強調，龍忠其他蛋源無問題。