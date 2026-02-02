不只1款？傳蘋果將研發「粉餅盒大小」翻蓋摺疊機

蘋果在今（2026）年秋季有望發表首款摺疊機「iPhone Fold」。（示意圖／翻攝自unsplash）





蘋果宣布將推出全新摺疊機產品線，並在今（2026）年秋季有望發表首款摺疊機「iPhone Fold」。但《彭博社》記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果可能還會再推出一款更小，如粉餅尺寸的貝殼式摺疊機，但因目前仍在研發階段，不保證會上市。

根據《彭博社》報導，蘋果積極布局摺疊機市場，除了iPhone Fold有望在今年秋季上市外，葛曼表示，蘋果內部十分有信心，認為摺疊機有望為公司增加銷量，並打算趁著這波浪潮，再推出第2款摺疊機。

第2款摺疊機採垂直翻蓋設計 主打小巧與便攜性

報導指出，第2款為貝殼式（clamshell version）摺疊手機，這款手機可以垂直摺疊，不僅會比iPhone Fold更加小巧方正，若這款機型成功面世，將補足 iPhone 在摺疊手機市場的多元化佈局，預計將與三星的Galaxy Z Flip系列以及摩托羅拉的Razr系列展開正面交鋒。

目前在研發階段 仍有變數

這款貝殼式摺疊機最終能否問世，取決於首款「iPhone Fold」的市場反應。蘋果內部評估，若首款機型的成效不錯，將帶動蘋果生產更多不同尺寸的摺疊機。

然而，產品線也存在另一種變數，蘋果可能轉而推出「更大尺寸」的摺疊機。葛曼分析，考慮到iPhone Fold的螢幕仍小於三星競爭對手，為了迎合追求大螢幕的客群，推出攤開後如書本般大小的摺疊機，或許更符合蘋果的長期佈局。

